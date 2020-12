Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Gullydeckel ausgehoben

WarsteinWarstein (ots)

Am Mittwoch, um 05:45 Uhr, meldete ein Zeuge einen ausgehobenen Gullydeckel an der Hauptstraße. Die Beamten konnten in Höhe der Hausnummer 67 den offenen Gully und den ebenfalls auf der Straße liegenden Deckel auffinden. Sie brachten den Gullydeckel wieder an Ort und Stelle. Nicht auszudenken, wenn ein Pkw oder Zweirad im Dunkeln in das Loch gefahren wäre. Darum bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 02902-91000. (lü)

