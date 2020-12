Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - 15,71 Euro

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Am Dienstag, um 09:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Schützenstraße zu einem Vorfall. Eine Kundin bemerkte wie ein Mann Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute. Sie verständigte daraufhin sofort einen Mitarbeiter der sofort gemeinsam mit dem Filialleiter in den Ausgangsbereich ging. Hier stellten sie den 30-jährigen Mann aus Bad Sassendorf. Beim Vorwurf des Ladendiebstahls wurde dieser sofort ausfällig und schlug um sich. Den beiden Supermarktmitarbeitern (24 und 32 Jahre alt) gelang es den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurden sie leicht verletzt. Der Mann hatte Waren im Wert von 15,71 Euro im Rucksack. Nach Aufnahme des Sachverhalts und der Personalien wurde der polizeibekannte Mann mit einem Platzverweis entlassen. (lü)

