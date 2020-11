Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl von Kfz

Skoda mit dem Kennzeichen KLE-MD275 entwendet

GeldernGeldern (ots)

Unehrliche Finder: Offenbar mit einem zuvor aufgefundenen Schlüssel entwendeten unbekannte Täter am Montag (3. November 2020) zischen 09:45 und 13:20 Uhr einen schwarzen Skoda Superb, der auf einem Parkplatz am Parkbad (Friedrich-Spee-Straße) abgestellt war. Der Besitzer des Wagens gibt an, dass er vermutlich kurz zuvor auf eben jenem Parkplatz den Schlüssel seines Wagens verloren habe. Das etwa zehn Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen KLE-MD275. Hinweise zum Verbleib des Skoda oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell