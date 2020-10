Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Diebstähle, Einbrüche, Schlägerei, Brände, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Pkw aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 03.10 Uhr ist ein im Parkhaus in der Lederstraße geparkter Pkw Daimler-Benz von bislang unbekanntem Täter aufgebrochen worden. Am Fahrzeug wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend ein Rucksack entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesgutes betragen insgesamt etwa 500 Euro.

Reutlingen (RT): Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Am Samstag um 18.45 Uhr ist über Notruf eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Stadtbachstraße gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Streifen versuchte einer der offensichtlich Beteiligten zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung zu Fuß eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ursache und Hergang der Schlägerei, bei welcher offensichtlich auch Pfefferspray und Glasflaschen eingesetzt wurden, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt sollen nach ersten Erkenntnissen etwa acht bis zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Ein Beteiligter erlitt Schnittverletzungen im Gesicht, zwei Weitere an ihren Händen. Sie mussten entsprechend ambulant versorgt werden.

Reutlingen (RT): Frau in Tiefgarage angefahren

Am Samstag um 15.50 Uhr ist es in der Rathaus-Tiefgarage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 78 - jährige Frau leichte Verletzungen davongetragen hat. Die 37 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei die Fußgängerin. Diese wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Esslingen (ES): Pkw Citroen entwendet (Zeugenaufruf)

Am Samstag ist dem Polizeirevier Esslingen der Diebstahl eines Pkw Citroen C 3, silberfarben, amtliches Kennzeichen ES-XG 6374 angezeigt worden. Der Pkw ist siebzehn Jahre alt und wurde am Freitag gegen 16.30 Uhr wegen eines technischen Defektes auf einem Parkplatz beim Pfostenackerweg abgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330, erbeten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrüche in Schule und Kindergarten

Vermutlich auf die Rechnung ein und desselben Täters gehen insgesamt drei Einbrüche, die in der Nacht von Freitag auf Samstag begangen worden sind. Ein bislang unbekannter Täter warf mittels eines Steins die Scheibe einer Schule im Schlossbergweg ein und verschaffte sich so Zutritt zum Hausmeisterbüro, welches durchwühlt wurde. Im Gebäudeinneren wurden weitere Räume durchwühlt. Ebenso wurde im angrenzenden Kindergarten eine Scheibe eingeworfen. Hier wurden allerdings keine Räume durchwühlt. Über das erlangte Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

In ein weiteres Kinderhaus im Turnerweg verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Gebäude, indem er auch hier auf der Gebäuderückseite eine Scheibe eingeworfen hat. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Aus einer Kaffeekasse wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich an allen drei Objekten auf mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung wurde durch Kriminaltechniker übernommen.

Filderstadt (ES): Scheibe eingeworfen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Sachbeschädigung sucht das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711 / 7091-3 nachdem am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr eine Scheibe in der Uhlbergstraße eingeworfen worden ist. Zeugen vernahmen beim Verlassen einer Gaststätte einen Schlag und im Anschluss ein Scheibenklirren. Unmittelbar danach rannten drei Personen, vermutlich jüngeren Alters, von der Örtlichkeit weg. Eine Fahndung im Nahbereich der Uhlbergstraße verlief negativ. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zur Sicherung der beschädigten Scheibe wurde die Feuerwehr verständigt.

Frickenhausen (ES): Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einer leichtverletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstagnachmittag gegen 13.00 Uhr auf der L 1250 zwischen Frickenhausen und Linsenhofen gekommen. Ein 54 -jähriger Smartfahrer musste sein Fahrzeug vor dem Kreisverkehr auf Grund stockenden Verkehrs abbremsen. Diese Situation erkannte ein 31 -Jähriger in seiner Mercedes C-Klasse zu spät und fuhr auf den Smart auf. Kurz vor der Kollision lenkte der Mercedesfahrer noch nach links und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter welcher von einer 50 -Jährigen gelenkt wurde. Der Smartfahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich an allen Fahrzeugen auf insgesamt circa 6.500 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Brand eines Ethanolofens

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in der Dettinger Straße in Kirchheim gekommen. Die 27 -Jjährige Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung befüllte ihren Ethanolofen, welcher an einer Wand befestigt war. Kurze Zeit später löste sich der Ofen von der Wand und fiel zu Boden,wodurch sich eine Rauchentwicklung bildete. Die Bewohnerin löschte den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher. Sie wurde im Anschluss mit einer leichten Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Oberboihingen / Wendlingen (ES): Diebstahl aus mehreren Pkw

Am Samstag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 02.30 Uhr sind in Oberboihingen im Bereich Fasanweg und Meisenweg aus insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen Gegenstände und teilweise auch Bargeld entwendet worden. In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 08.50 Uhr wurden gleich gelagerte Diebstähle aus zwei im Playerweg in Wendlingen geparkten Fahrzeugen gemeldet. An keinem der geparkten Pkw wurden Aufbruchspuren festgestellt, was den Schluss nahelegt, dass diese nicht verschlossen waren.

Rottenburg (TÜ): Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen und insgesamt fünf leicht verletzten Personen ist es am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 28 auf Höhe der Zufahrt zu den Heuberger Höfen gekommen. Ein Fahrzeugführer wollte mit seinem Fahrzeug ordnungsgemäß nach links in Richtung Heuberger Höfe abbiegen, was ein 54 -jähriger Audi A6-Fahrer und ein 38 -jähriger Audi A3-Fahrer rechtzeitig erkannten und bis zum Stillstand abbremsten. Das wiederum erkannte ein dahinterfahrender 43 -jähriger VW Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Den Auffahrunfall erkannte ein 26 -jähriger Transporter-Fahrer zu spät und fuhr ebenfalls auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Diese Situation wurde von zwei weiteren Fahrzeugführern, einem 35 -jährigen VW Polo-Fahrer und einem 53 -jährigen VW Touareg-Fahrer, ebenfalls zu spät erkannt. Sie fuhren nacheinander ebenfalls noch auf die bereits vor Ihnen verunfallten Fahrzeuge auf. Fünf Leichtverletzte aus den verschiedenen Unfallfahrzeugen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 28.000 Euro. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Unfall wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand in Schuppen

Am Samstag gegen 18.55 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Schuppenbrand in der Bitzer Steige alarmiert worden. Wie festgestellt glühte im Erdgeschoss des zweistöckigen baufälligen Schuppens, der im Volksmund als "alter Eiskeller" bekannt ist, ein Balken. Dieser wurde von Kräften der Feuerwehr Albstadt-Ebingen, welche mit einem Löschzug vor Ort war, entfernt. Nennenswerter Sachschaden am Gebäude war nicht entstanden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausgerückt. Zur Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

