POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Mössingen (TÜ): Kind bei Unfall leicht verletzt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Kind am Freitagmittag nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit einer Mercedes B-Klasse die Karl-Jaggy-Straße stadtauswärts und wollte nach rechts in die Jakobstraße abbiegen. Dabei touchierte der Wagen eine zehnjährige Radlerin, die auf dem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war und nach der Kreuzung auf diesem weiterfahren wollte. Das Mädchen konnte sich jedoch auf ihrem Kinderfahrrad halten. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (mr)

Haigerloch (ZAK): In den Gegenverkehr geraten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der B 463 zwischen Haigerloch und Bisingen ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Bisingen unterwegs, als er kurz nach der dortigen Tankstelle aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur geriet. Dort kam es zur seitlich streifenden Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota einer 20-Jährigen. Während der Unfallverursacher seinen Mercedes knapp 100 Meter nach der Kollision auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen bringen konnte, verlor die 20-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr Toyota schleuderte nach links auf den Seitenstreifen und kam letztendlich an einer Böschung zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre erheblich beschädigten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

