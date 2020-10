Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Einbrüche; Heizöl ausgelaufen; Verkehrsunfall; Jugendliche belästigt; Seniorin mit Gewinnversprechen betrogen

Reutlingen (ots)

In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

In ein Lebensmittelgeschäft in der Metzgerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Geschäfts. Mit diversen Flaschen Alkoholika und Lebensmittel machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sb)

Zwiefalten (RT): Heizöl ausgelaufen

Beim Umpumpen von Heizöl sind am Donnerstagmittag in der Mauerstraße etwa 100 Liter Heizöl ausgelaufen. Der 50-jährige Fahrer eines Heizöltransporters pumpte gegen 12.30 Uhr Heizöl vom Anhänger in das Zugfahrzeug. Nachdem er fertig war und losfahren wollte, war der Anhänger zwar abgekuppelt, aber der Ölschlauch noch angebracht. Dieser riss in der Folge am Anhänger ab und das Heizöl floss auf die asphaltierte Straße. Der Lkw-Fahrer reagierte schnell, deckte einen Gully, in dessen Richtung das Heizöl floss, mit einer Plastikplane ab und band das Öl mit Ölbinder ab. Die Feuerwehr Zwiefalten, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann ausgerückt war, streute das Heizöl ab und überprüfte die Kanalisation. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte kein Öl ins Erdreich. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Kindergarten eingebrochen

Ein Einbrecher hat in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Böblinger Straße in Musberg sein Unwesen getrieben. Indem er eine Scheibe zerstörte, gelangte der Unbekannte in die Räume eines Kindergartens, die er nach Wertgegenständen durchsuchte. Mit Bargeld und einem Mobiltelefon machte sich der Täter aus dem Staub. Der von ihm angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Ostfildern (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 44-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Plochinger Straße / Forststraße zugezogen. Kurz vor acht Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Citroen C4 die Plochinger Straße in Richtung Hedelfinger Straße. An der Kreuzung zur Forststraße hielt er zunächst an der Haltelinie an. Als er seine Fahrt fortsetzten wollte übersah er den von rechts kommenden 44-Jährigen, welcher die Forststraße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt. (sb)

Rottenburg (TÜ): Jugendliche belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 17 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Rottenburg, der am Mittwochabend in der Schadenweilerstraße eine Jugendliche belästigt hat. Die junge Frau war gegen 22.50 Uhr vom Bahnhof kommend unterwegs, als sie kurz nach dem Bahnübergang auf den aus Richtung Kreuzerfeld herkommenden, mutmaßlichen Jugendlichen traf. Dieser sprach sie zunächst an und bedrängte sie, indem er versuchte, sie zu küssen und ihr in den Schritt griff. Erst als ein Auto in der Nähe anhielt, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte wird als etwa 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hatte braune Augen, braune, bis zu den Ohren reichende Haare, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren und einen dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem T-Shirt und einer dunklen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (cw)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Dreister Einbrecher

Am helllichten Tag ist ein Wohnhaus in der Dreifürstensteinstraße am Donnerstag von einem Einbrecher aufgesucht worden. Über ein Fenster im Untergeschoss verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen zwölf Uhr und 12.15 Uhr Zutritt in das Gebäude, das er nach Stehlenswertem durchsuchte. Im Obergeschoss des Gebäudes traf er auf einen Bewohner des Hauses und trat daraufhin die Flucht an. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Zollernalbkreis: Seniorin mit Gewinnversprechen betrogen

Eine Seniorin aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis ist am Mittwoch Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. Ein unbekannter Anrufer behauptete in mehreren Telefonaten, sie habe einen namhaften Geldbetrag gewonnen, vor dessen Auszahlung allerdings eine Art Bearbeitungsgebühr entrichtet werden müsse. Als der Betrüger die Frau anwies, Geschenkkarten eines Online-Versandhandels im Wert von mehreren hundert Euro zu kaufen und ihm in einem weiteren Telefonat die Codes zu deren Einlösung durchzugeben, kam sie dieser Forderung nach. Danach verlangte der gewiefte Täter, sie soll eine weitere, nun vierstellige Gebühr entrichten und an einen Empfänger im Kosovo überweisen. Ein hinzukommender Angehöriger verständigte die Polizei. Diese rät, solchen Gewinnversprechen keinen Glauben zu schenken, insbesondere wenn Sie an gar keinem Gewinnspiel teilgenommen haben und die Auszahlung des Gewinns an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist. Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf. Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .(ak)

