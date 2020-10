Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Büroräume; Zahlreiche Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten und hohen Sachschäden-

Reutlingen (ots)

In Büroräume eingebrochen

In die Büroräume eines Taxiunternehmens im Industriegebiet In Laisen ist ein Einbrecher am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch eingestiegen. Zwischen 18.40 Uhr und sechs Uhr morgens hebelte der Täter ein Fenster auf, durch das er dann in das Gebäude gelangte. Nachdem der Täter das Mobiliar erfolglos nach Bargeld durchsucht hatte, machte er sich wieder unerkannt aus dem Staub. (ak)

Reutlingen (RT): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Auf knapp 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 28 in Höhe der Anschlussstelle Sondelfingen entstanden ist. Ein 32-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. An der Anschlussstelle wechselte er zunächst auf die Ausfädelungsspur nach Sondelfingen um kurz danach wieder auf die weiterführende Spur der B 28 zurück zu fahren. Dabei übersah er jedoch, dass dort bereits eine 26-Jährige mit ihrem Opel Corsa fuhr. Diese musste auf die linke der beiden Spuren ausweichen, wobei es zur Kollision mit einem dort fahrenden 4er BMW eines 34-Jährigen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagmorgen auf der B 28 bei Metzingen ereignet hat. Eine 36-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem Toyota auf der B 28 von Metzingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass der Verkehr kurz vor der Abschleifung zur B 312 in Stocken kam und ein vorausfahrender 70-Jähriger mit seinem Mercedes bremsen musste. Weil sie zudem zu dicht aufgefahren war, krachte sie mit großer Wucht ins Heck des Mercedes. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Toyota dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am Mercedes wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Pfullingen (RT): Zu schnell unterwegs (Zeugenaufruf)

Nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnde Fahrpraxis dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der Stuhlsteige verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 17.10 Uhr mit seinem Opel auf der L 382 von Pfullingen in Richtung Genkingen unterwegs. In einer Linkskurve am Ende der Stuhlsteige verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Wagen. Weil er zudem zu schnell unterwegs war, brach das Heck seines Opels aus. Beim Versuch Gegenzulenken, kam er auf die Gegenfahrbahn wobei ein entgegenkommender, noch unbekannter Pkw-Lenker nur durch seine schnelle Reaktion eine Kollision vermeiden konnte. Nachfolgend schleuderte der Opel quer über die Fahrbahn und knallte in die linksseitigen Leitplanken, bevor er nach rechts auf das Bankett geriet. Dort drehte sich der Wagen erneut, wobei ein 46-Jähriger Radfahrer, der ebenfalls bergaufwärts unterwegs war, vom Heck des Opels erfasst wurde. Während der Radler dabei stürzte, kam sein Fahrrad unter dem Auto zum Liegen. Der 46-Jährige wurde bei dem Sturz zum Glück nur leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Der entstandene Sachschaden am Opel und am Fahrrad wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Der Schaden an den Leitplanken kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen sucht nun nach dem Fahrer des entgegenkommenden Pkw, bei dem es sich möglicherweise um einen BMW gehandelt haben könnte. Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0. (cw)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Untere Bachstraße in die B 297 ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 5.50 Uhr mit seinem Mazda auf der Unteren Bachstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Nürtingen einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Nissan, dessen 45 Jahre alter Fahrer noch versuchte, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links einen Unfall zu vermeiden. Dennoch krachte der Nissan mit so großer Wucht in die Seite des Mazda, dass der Nissan um 180 Grad gedreht wurde. Beide Fahrzeuglenker erlitten schwere Verletzungen und mussten nachfolgend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung erfolgte durch Polizeibeamte. (cw)

Holzmaden (ES): Kind unter Auto gerutscht

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein siebenjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend im Bereich der Einmündung Blumenstraße / Brühlstraße ereignet hat. Das Kind befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Tretroller die Brühlstraße abwärts. Offenbar hatte der Siebenjährige dabei einen entgegenkommenden Opel eines 79-Jährigen zu spät gesehen, erschrak als er den Wagen erkannte und stürzte auf die Fahrbahn. Nachfolgend rutschte das Kind, das einen Helm getragen hatte, samt Roller unter den Wagen, der sofort stoppte, und wurde mit dem Fuß unter dem Hinterrad eingeklemmt. Ersthelfer hoben den Wagen anschließend an, um den Fuß des Kindes zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Jungen anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Auf zirka 23.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Im Greut / Stuttgarter Straße entstanden ist. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem 5er BMW die Straße Im Greut und wollte an der durch eine Ampel geregelten Kreuzung nach rechts auf die Tübinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 1er BMW einer 28-Jährigen, welche auf der Stuttgarter Straße in Richtung Tübingen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 5er BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Nürtingen nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022 92240. (sb)

Dettingen/Teck (ES): Mit Autotransporter verunglückt

Auf etwa 70.000 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall mit einem Autotransporter am Mittwochmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, in der Kirchheimer Straße entstanden ist. Der 42-jährige Fahrer des mit mehreren Fahrzeugen beladenen Transporters war in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seiner rechten Fahrzeugfront mit dem Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger kollidierte. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von jeweils 25.000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zusätzlich bei insgesamt drei auf dem Autotransporter geladenen Pkw die Spanngurte aus der Verankerung gerissen, sodass zwei Neufahrzeuge und ein Gebrauchtwagen beschädigt wurden. Der an der Ladung entstandene Schaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Der noch fahrbereite Autotransporter konnte von der Polizei zum Unternehmenssitz begleitet werden, der Einsatz eines Abschleppunternehmens war nicht erforderlich. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Dettingen mit zwei Fahrzeugen und fünf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kirchheimer Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (ak)

Bodelshausen (TÜ): Radlerin gegen Pkw

Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat eine 26-jährige Radfahrerin erlitten, die am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße, kurz vor sieben Uhr, mit einem Pkw kollidiert ist. Ein 44-jähriger Lenker eines VW Tiguan war auf der Sickinger Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wartete an der dortigen Einmündung auf eine Möglichkeit, in die Bahnhofstraße einzubiegen. Als sich eine Lücke auftat, fuhr er ein Stück nach vorne. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte die Radfahrerin, die verkehrswidrig den linken Gehweg der Bahnhofstraße abwärts befuhr, vor dem VW-Fahrer die Sickingerstraße, um auf den weiterführenden Gehweg zu gelangen. So kam es zur Kollision mit dem Tiguan, nach der die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (ak)

Bisingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unaufmerksamkeit und unzureichender Sicherheitsabstand dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 7125 gewesen sein. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Kreisstraße von Steinhofen in Richtung Engstlatt. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender 54-Jähriger mit seinem Skoda Fabia verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Mit großer Wucht krachte der Sprinter ins Heck des Skoda. Durch die Kollision wurde der Skoda so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (sb)

