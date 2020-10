Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Frontalzusammenstoß; Hunde mit Vergiftungserscheinugen; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Alten Landstraße sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Vermutlich gegen zwei Uhr verschafften sich die Einbrecher über das Dach gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nach dem Aufhebeln einer Tür versuchten sie offenbar zu einem Geldautomaten vorzudringen, was aber nicht gelang. Ohne Beute flüchteten sie. Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Einbruch am helllichten Tag

Am helllichten Tag ist in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Pfäffingen eingebrochen worden. Am Dienstag gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude. Beim Durchwühlen der Räume fand er etwas Bargeld. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß (Zeugenaufruf)

Zwei Fahrer haben sich bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 21-Jähriger war um 6.30 Uhr mit einem Audi auf der Robert-Bosch-Straße von der Bickelsberger Straße herkommend in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei wollte der Audi-Lenker einen schwarzen SUV überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 69 Jahre alten Mannes. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Balingen bittet unter Telefon 07433/264-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Fahrer des schwarzen SUV gebeten, sich zu melden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Weitere Hunde mit Vergiftungserscheinungen (Warnhinweis)

Nachtrag zum Pressebericht vom 04.09.2020/16.38 Uhr

Nachdem Anfang September ein Labrador aus Hartheim mit Vergiftungserscheinungen gestorben war, sind mittlerweile weitere Fälle bei der Polizei angezeigt worden. Am 24. September musste ein Hund aus Unterdigisheim zu einem Tierarzt gebracht und mehrere Tage stationär behandelt werden. Diese Woche wurde dem Polizeiposten Meßstetten mitgeteilt, dass am 25. September ein American Staffordshire nach einem Spaziergang am Sportplatz Tieringen ebenfalls mit Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik eingeliefert und dort mehrere Tage stationär behandelt werden musste. Der Polizeiposten Meßstetten hat zusammen mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät allen Besitzern daher dringend, auf ihre Tiere beim Gassi gehen Acht zu geben. Hunde sollten an die Leine genommen werden und die Hundeführer sollten darauf achten, dass die Tiere keine herumliegenden Gegenstände fressen. (ms)

Geislingen (ZAK): Küchenbrand mit hohem Sachschaden

Bei einem Küchenbrand am Dienstagmittag in der Straße Giebel ist ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 50.000 Euro entstanden. Gegen 12.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle starker Rauch aus einem Wohnhaus gemeldet, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Brandort ausrückten. Nach dem Ablöschen der Flammen durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass das Feuer durch in einer Pfanne erhitztes Öl verursacht worden sein könnte. Die Pfanne war offensichtlich auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden. Beide Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen können. Verletzt wurde niemand. (mr)

