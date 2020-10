Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Firma und Wohnung; Katalysator gestohlen; Verkehrsunfälle - teils unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, Werkzeug gestohlen

Reutlingen (ots)

In Firma eingebrochen

In die Räumlichkeiten eines Kfz-Händlers ist im Laufe des Wochenendes in der Gustav-Wagner-Straße eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug an der Rückseite eines Lagers eine Fensterscheibe ein und konnte so ins Innere klettern. Der Einbrecher erbeutete Werkzeug und Pkw-Ersatzteile im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): Katalysator gestohlen

Auf den Katalysator eines VW Golf hatte es ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Wochenendes abgesehen. Eine Frau parkte ihr Fahrzeug in der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Rehaklinik in der Straße Bei den Thermen. Da die 71-Jährige beim Losfahren laute Klopfgeräusche hörte, brachte sie ihren Wagen am Montag in eine Autowerkstatt. Dort konnte festgestellt werden, dass der Katalysator vermutlich mit einem Trennschleifer entfernt worden war. Der Schaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Bei Rot über die Ampel?

Auf zirka 3.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung Albstraße / Betzenriedstraße entstanden ist. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Betzenriedstraße um nachfolgend nach links auf die Albstraße abzubiegen. Dabei musste er an der roten Ampel zunächst warten. Als diese auf Grün umschaltete, fuhr er an, wobei es zur Kollision mit einem von rechts aus der Albstraße heranfahrenden Smart kam, dessen 66-jährige Fahrerin nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand, bei Rot in die Einmündung eingefahren sein dürfte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. (sb)

Pliezhausen (RT): Werkzeug gestohlen

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro sind im Laufe der letzten zwei Wochen aus einem in der Greutstraße abgestellten Anhänger gestohlen worden. In der Zeit von 21. September bis Montag gelang es dem Täter, ein Schloss des Anhängers mit Kofferaufbau zu öffnen und die Werkzeuge zu entwenden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (sm)

Köngen (ES): Warnbaken auf Fahrbahn geschleudert

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich in der Nacht zum Dienstag auf der B313 ereignet. Gegen 0.50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi A5 die Bundesstraße aus Plochingen kommend in Richtung Nürtingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Warnbaken einer Baustellenabsicherung. Diese schleuderten daraufhin auf die Fahrstreifen der B313. Einem nachfolgenden 20-Jährigen mit seinem Fiat Punto und einem 43-Jährigen mit seinem VW Polo war es nicht mehr möglich, den Warnbaken auszuweichen und sie kollidierten mit diesen. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (sm)

Filderstadt - Bonlanden (ES): Einbruch in Wohnung

Eine Wohnung in der Gastäckerstraße ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Täter in der Zeit von Samstag, 9.30 Uhr, bis Dienstag, 1.50 Uhr, Zutritt ins Innere der Wohnung und durchsuchte sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden Armbanduhren und hochwertige Parfums entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Unter Drogen von der Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise unter dem Einfluss illegaler Drogen stand ein 49-Jähriger, der am Montagabend auf der K 1215 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der VW Golf des Mannes war gegen 21.40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf der Konrad-Adenauer-Brücke entgegengekommen und durch seine hohe Geschwindigkeit, sowie ein riskantes Überholmanöver aufgefallen. Bis die Polizeibeamten gewendet hatten, war der 49-Jährige in Richtung Sirnau weitergefahren, wobei er in der Linkskurve aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und gegen die dortige Verkehrsinsel geprallt war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen, weshalb sich der Unfallverursacher nachfolgend einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Sein Golf war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenwald (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 16.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Montagnachmittag auf der Schlichtener Kreuzung entstanden. Eine 23-Jährige befuhr um 15.50 Uhr mit einem VW Caddy die K 1209 von der Kaiserstraße herkommend und hatte an der Kreuzung mit der L 1151 angehalten. Beim Losfahren übersah sie den Seat einer 35 Jahre alten Frau, die von Lichtenwald kommend in Richtung Schlichten unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Unfallverursacherin noch gegen den Mercedes-Benz Viano einer 50-Jährigen geschoben. Die VW-Lenkerin klagte im Anschluss über leichte Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Alle Fahrzeuge waren fahrbereit geblieben. (ms)

Rottenburg (TÜ): Blackout nach Verkehrsunfall

Zu einem kurzfristigen Stromausfall ist es am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Neustetten gekommen. Ein 30-Jähriger blieb kurz nach 16 Uhr mit seinem Traktor und Anhänger beim Rangieren an einem Strommast neben der L 361 hängen. Dieser stürzte dadurch um und die Stromleitungen hingen knapp über der Landesstraße. Um die Gefahrenstelle abzusichern, rückte die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Sie sperrte die L 361 zwischen Bondorf und Seebronn. Mitarbeiter des Stromversorgers kümmerten sich um den umgestürzten Strommast und behoben den Blackout. Gegen 20 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Der Schaden an dem Mast dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. An dem landwirtschaftlichen Gespann war kein Schaden entstanden. (ms)

Mössingen (TÜ): Nach Unfall geflüchtet

Ganz erheblich betrunken war ein 66-Jähriger, der am Montagabend in der Banholzstraße mit seinem Wagen gegen eine Mauer gekracht und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Gustav-Schöller-Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich wollte er nach rechts in die Banholzstraße einbiegen. Da er dabei aber einen zu großen Bogen eingeschlagen hatte, knallte er mit seinem BMW gegen eine linksseitige Steinmauer. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der 66-Jährige weiter. Er konnte im Verlauf der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später ermittelt werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb er nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Stephanie Bahsitta (sb), Telefon 07121/942-1115



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell