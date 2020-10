POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brand eines Pkw; Erheblichen Widerstand geleistet

Polizeipräsidium Reutlingen

Einbruch in Baucontainer

Ein Baucontainer in der Aspenhaustraße ist in der Zeit von Freitag bis Sonntag, 9.45 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür gelangte der Täter ins Innere des Containers. Ob der Einbrecher auch etwas mitgehen ließ, steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (sm)

Sonnenbühl (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in Undingen ist am Sonntagnachmittag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.50 Uhr Zutritt zum Gebäude und durchsuchte im Inneren zahlreiche Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden Schmuck und Handtaschen entwendet. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Metzingen (RT): Deutlich alkoholisiert unterwegs

Gleich zwei Strafanzeigen sieht ein 48-Jähriger entgegen, nachdem er am Sonntagabend alkoholisiert einen Unfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Der Mann parkte gegen 20.10 Uhr mit seinem Ford Transit in der Siemensstraße rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß auf der Fahrbahn geparkten Nissan. Obwohl er von Zeugen angesprochen wurde, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die alarmierte Polizei suchte den 48-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift auf. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb der 48-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird mit rund 1.000 Euro beziffert. (sm)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagabend im Elisenweg ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 22 Uhr mit ihrem 1er BMW vom Parkplatz Übersberg herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Weil sie viel zu schnell fuhr, verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr BMW kam von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf schanzte der Wagen die Böschung hinab und drückte einen Elektroweidezaun nieder, bevor er auf der dahinterliegenden Kuhweide zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Auch von den Tieren auf der Weide kam keines zu Schaden. Der BMW, an dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Römerstein (RT): Heftig aufgefahren

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag in Böhringen ereignet hat. Eine 79-Jährige war mit ihrem Mercedes kurz nach 17 Uhr aus Richtung Donnstetten kommend in der Poststraße unterwegs, als sie aufgrund einer Unachtsamkeit ungebremst auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Polo auffuhr. Die Seniorin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ihre nicht mehr fahrbereite A-Klasse, an der Sachschaden von rund 7.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr aus. (sm)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Sachschaden in der Höhe von zirka 2.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend an der Kreuzung Achalmstraße / Waldheimstraße entstanden. Kurz nach 22.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Hyundai die Achalmstraße und bog nach links auf die Waldheimstraße ab. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls auf den Baum wurde der Hyundai wieder auf die Fahrbahn zurückgeworfen und kam dort quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 21-jährige Fahrer blieb dabei augenscheinlich unverletzt und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (sb)

Ostfildern (ES): Hochwertige Baumaschinen gestohlen (Zeugenaufruf)

Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro sind im Laufe des Wochenendes von einer Baustelle in der Nelly-Sachs-Straße im Scharnhauser Park entwendet worden. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür in den Materialraum einer Firma ein. Aus diesem ließen sie mehrere Hilti Baumaschinen und eine der Marke Würth sowie diverse Elektrokleinteile mitgehen. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Owen (ES): In Burggaststätte eingebrochen

In die Gaststätte der Burg Teck ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von 1.15 Uhr bis acht Uhr ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach entwendete der Einbrecher mehrere Packungen Kaffee und Tee sowie etwas Wechselgeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Fernseher abgeschraubt

Am Wochenende ist in eine Gaststätte in der Straße Im Weiher in Harthausen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, hebelte der Täter eine Tür auf und durchsuchte im Inneren sämtliche Schränke. Wie bislang bekannt, schraubte der Unbekannte einen an der Wand befestigten Fernseher ab und machte sich mit dem Gerät aus dem Staub. (mr)

Notzingen (ES): Während Fahrt in Brand geraten

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagnachmittag der Motorraum eines Peugeot 307 während der Fahrt in Brand geraten. Die 63 Jahre alte Lenkerin des Wagens und ihr Beifahrer bemerkten gegen 14.30 Uhr in Wellingen zunächst Plastikgeruch und sahen dann Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Nachdem sie den Pkw abgestellt hatten, begannen sie mit einem Feuerlöscher die Brandbekämpfung. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Motorraum schließlich vollends abgelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Nürtingen (ES): Frau nach tragischen Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 49-Jährige am Sonntagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall in einer Hofeinfahrt in Reudern erlitten. Gegen 19.15 Uhr stieg die 49-Jährige als Beifahrerin aus einem BMW aus und öffnete die hintere Fahrertür, um noch etwas vom Rücksitz herauszuholen. Ohne zu bemerken, dass die Frau noch an der offenen Fahrzeugtür stand, fuhr der gleichaltrige Fahrer an. Als der Reifen den Fuß der Frau touchierte, hielt der 49-Jährige sofort an und stieg aus, um sich um sie zu kümmern. Hierbei betätigte er ersten Erkenntnissen zufolge die Parktaste des Pkw nicht richtig, woraufhin der BMW langsam rückwärts aus der abschüssigen Hofeinfahrt rollte. Die 49-Jährige kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Wernau (ES): Alleinbeteiligt von Kraftrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 59-Jähriger beim Sturz von seinem Kraftrad am Sonntagnachmittag zugezogen. Er befuhr gegen 16.20 Uhr mit seiner Piaggio die Adlerstraße ortseinwärts und wollte anschließend nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Hierbei bremste er offenbar zu stark und stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. (sm)

Deizisau (ES): Modelleisenbahnen entwendet

Ein Einfamilienhaus in der Straße Im Gemäuer ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, schlug der unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er Modelleisenbahnen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Bei Kurvenfahrt auf Pfrondorfer Steige zu Fall gekommen

Der getragenen Schutzkleidung ist es wohl zu verdanken, dass ein 16-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Sonntagnachmittag unverletzt geblieben ist. Der Jugendliche befuhr gegen 14.15 Uhr die K 6911 von Kirchentellinsfurt herkommend in Richtung Pfrondorf. Beim Befahren einer engen Kurve streifte die rechte Fußraste der KTM die Fahrbahn, worauf der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Die KTM rutschte auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem VW Fox einer 31-Jährigen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Motorrad musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von Fahrrad gestürzt

Beim Sturz von seinem Fahrrad hat ein 61-Jähriger am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam gegen 11.40 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen Oberndorf und Hailfingen zu Fall und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Dutzende Paletten gestohlen (Zeugenaufruf)

Dutzende Paletten sind im Laufe des Wochenendes von einem Lagerplatz in der Carl-Borgward-Straße gestohlen worden. In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, gelangten vermutlich mehrere Täter auf das umzäunte Gelände einer Firma und nahmen dort gelagerte Paletten im Wert von rund 2.000 Euro mit. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07472/9801-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Tübingen (TÜ): Erheblichen Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 16-jährigen Jugendlichen nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag auf dem Tübinger Holzmarkt ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge trat der 16-Jährige kurz vor zwei Uhr unvermittelt gegen einen vorbeifahrenden Dienstwagen des Kommunalen Ordnungsdienstes, der in der Innenstadt im Einsatz war. Als die städtischen Bediensteten seine Personalien feststellen wollten, versuchte der Jugendliche zu flüchten, wobei er stürzte. Gegen die anschließende Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, wodurch eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes und ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens leicht verletzt wurden. Etwa 50 umstehende Personen begannen, sich verbal und teilweise aggressiv mit dem Jugendlichen zu solidarisieren. Zu Übergriffen aus der Menschenmenge heraus kam es jedoch nicht. Dem Kommunalen Ordnungsdienst gelang es, den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festzuhalten.

Auch gegen die Maßnahmen der Polizei leistete der Jugendliche erheblichen, körperlichen Widerstand. Eine Polizeibeamtin wurde dabei durch einen Fußtritt am Knie verletzt, konnte den Dienst aber fortsetzen. Zudem beschädigte der 16-Jährige durch einen Fußtritt einen Streifenwagen. Bevor er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden konnte, trat und spuckte der 16-Jährige weiter nach den Einsatzkräften. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten fortwährend. Um festzustellen, ob der Verdächtige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen eine Blutprobe veranlasst. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern entlassen. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

Albstadt - Ebingen (ZAK): Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Sonntagnachmittag ist die B463 in Fahrtrichtung Lautlingen für die Dauer von eineinhalb Stunden voll gesperrt worden. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Golf die B463 in Fahrtrichtung Lautlingen. Am Meßstetter Kreuz verlangsamte ein vorausfahrender Pkw seine Geschwindigkeit, um einem weiteren Fahrzeug das Einfädeln vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße zu ermöglichen. Die 33-Jährige bremste ihren Golf daher ebenfalls leicht ab. Ein hinter ihr fahrender 18-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Golf auf. Ebenfalls zu spät reagierte eine nachkommende 21-Jährige und krachte mit ihrem VW Polo ins Heck des Mercedes. Die durch den Aufprall leicht verletzte 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der an den drei Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (sm)

Burladingen - Melchingen (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Sonntagmorgen gegen einen jungen Mann im Alter von 23 Jahren. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr dieser mit seinem BMW in der Nacht zum Sonntag die Poststraße und fuhr frontal in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der 23-Jährige seine Fahrt fort. Da bei dem Unfall das Kennzeichen seines BMW am Unfallort liegenblieb, konnte er von der am Morgen verständigten Polizei schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Während des Gesprächs stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von etwa 1,5 Promille, weshalb der 23-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. An den beiden Pkw war Sachschaden von rund 9.000 Euro entstanden. (sm)

