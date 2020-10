Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von der Leiter gestürzt; Verkehrskontrollen

Reutlingen

Dettingen/Erms (RT): Bei Sturz verletzt

Ein 37-Jähriger hat sich am Freitagvormittag beim Sturz von einer Leiter Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der Mann verlor nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 11.45 Uhr im Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße Am Bodenweg den Halt auf der Leiter und fiel zu Boden. Mehrere Personen leisteten daraufhin umgehend Erste Hilfe. Der 37-Jährige wurde im Anschluss nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Balingen (ZAK): Groß angelegte Verkehrskontrolle

Bei einer groß angelegten Kontrolle von Beamten der Verkehrspolizei Tübingen und Balingen sowie des Polizeireviers Balingen mussten am Donnerstag im Bereich der Ausfahrt der B 27 beim Messegelände zahlreiche Autofahrer beanstandet werden. Das Hauptaugenmerk legten die Einsatzkräfte bei der zwischen 15 und 19 Uhr durchgeführten Aktion, die durch das THW Albstadt unterstützt wurde, auf technisch veränderte und getunte Fahrzeuge. Dabei mussten insgesamt 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. In 23 Fällen war durch die Veränderungen sogar die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. An drei Autos waren die Umbauten so gravierend, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste. Für einen 20-Jährigen war die Fahrt mit seinem BMW nicht nur an Ort und Stelle beendet, sein Fahrzeug wurde überdies aufgrund Veränderungen an den Frontscheinwerfern sowie am Auspuff sichergestellt. Zur Anzeige gelangte auch ein 32 Jahre alter Lenker eines VW. An dem Wagen waren Umbauten am Fahrwerk vorgenommen worden, sodass die Räder der Hinterachse bereits am Radkasten streiften. Ein Autofahrer sieht außerdem einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der Mann war mit einem Gespann unterwegs und beförderte auf dem Anhänger ein weiteres Fahrzeug. Allerdings konnte er die dafür erforderliche Fahrerlaubnisklasse nicht vorweisen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

