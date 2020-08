Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Fußgängerin verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Radfahrer

Ingelheim (ots)

Dienstag, 04.08.2020 19:20 Uhr

Ein zehnjähriger Fahrradfahrer fährt auf dem rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Gartenfeldstraße. Aufgrund eines leichten Gefälles an dieser Stelle der Straße, sieht der Fahrradfahrer eine Fußgängerin, die ihm entgegenläuft zu spät um noch rechtzeitig bremsen zu können. Die 56-jährige Fußgängerin stürzt daraufhin in eine anliegende Hecke und wird dabei leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

