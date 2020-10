Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Beim Dealen festgenommen; Verkehrsunfälle; Schlafendes Kind in Lkw-Laderaum; Telefonbetrüger; Einbruch in Wohnhaus; Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Reutlingen (ots)

Beim Dealen erwischt

Ein Mann ist am Donnerstagmittag am Reutlinger ZOB von der Polizei beim Dealen erwischt worden. Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe beobachteten gegen 13.30 Uhr, wie ein polizeibekannter 27-Jähriger in der Stadtbachstraße einem Abnehmer Drogen verkaufte. Daraufhin wurden die beiden Männer vorläufig festgenommen. Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten 16 zum Verkauf vorgefertigte Portionen Marihuana. In seiner Wohnung konnte weiteres Rauschgift, Ecstasytabletten sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Drogendealer und sein Abnehmer wurden bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Esslingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Freitag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 1.50 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem Ford Galaxy die Ulmer Straße stadteinwärts und kam dabei mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford krachte ins Heck eines geparkten Mercedes und schob diesen auf einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 32-Jährige musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich der Blechschaden auf insgesamt rund 23.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Schlafendes Kind in Laderaum eines Transporters entdeckt

Ein schlafendes Kind haben Beamte der Esslinger Verkehrspolizei am Donnerstagabend bei einer Kontrolle im Laderaum eines Lkw entdeckt. Die Beamten hielten um 21.15 Uhr den Fiat Doblo eines 46-Jährigen in der Eberhard-Bauer-Straße an. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im voll beladenen Laderaum des Transporters das schlafende Kind. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. (ms)

Ostfildern (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Um einen fünfstelligen Geldbetrag ist am Donnerstag eine Seniorin aus Ostfildern von Kriminellen betrogen worden. Gegen 13.30 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der 80 Jahre alten Frau und gab sich als deren Enkelin aus. Im weiteren Verlauf erschlich sich die Unbekannte das Vertrauen der 80-Jährigen und gab an, dringend mehrere tausend Euro Bargeld zu benötigen. Die Seniorin schenkte der Anruferin Glauben und hob am Nachmittag das Geld bei ihrer Bank ab. Wie immer bei derartigen Straftaten holte die selbst ernannte Enkelin das Geld nicht persönlich ab. Stattdessen nahm am Abend ein angeblicher Bekannter das Geld von dem arglosen Opfer entgegen. Wenig später flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich die ggf. angezeigte Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

- Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip zu anderen Maschen des Telefonbetrugs, z.B. wenn sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgeben, stellen wir Ihnen auch auf unserer Homepage https://ppreutlingen.polizei-bw.de zur Verfügung. (mr)

Wolfschlugen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus in der Bergstraße ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Montag, zehn Uhr, und Donnerstag, 9.45 Uhr, hebelte der Kriminelle ein Fenster auf und stieg ins Erdgeschoss ein. Im Gebäude durchsuchte er zahlreiche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Ob der Täter auch etwas mitgehen ließ steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Silberner Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt bittet bei den Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagmorgen auf der K 1227 ereignet hat, um Zeugenhinweise. Gegen 6.30 Uhr überholte der unbekannte Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der auf der Kreisstraße in Richtung Musberg unterwegs war, offenbar einen Radfahrer und fuhr hierzu auf die Gegenfahrspur. Auf Höhe der Einmündung des Mühlwegs musste daher ein entgegenkommender 58-Jähriger mit seinem Audi A6 Avant nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dennoch streiften sich die Fahrzeuge seitlich, wodurch allein am Audi ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Bei dem überholenden Pkw könnte es sich um einen Peugeot handeln, der nun am linken Außenspiegel und am Kotflügel beschädigt sein müsste. Hinweise zum Unfall oder dem Verursacherfahrzeug werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (mr)

Nehren (TÜ): Baucontainer aufgebrochen

Hochwertige Arbeitsmaschinen sind zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, auf einem Lagerplatz in der Hauchlinger Straße gestohlen worden. Offenbar mehrere noch unbekannte Täter durchtrennten das Schloss eines Baucontainers und entwendeten daraus unter anderem eine Rüttelplatte sowie eine Tauchpumpe des Herstellers Wacker. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei über 2.000 Euro. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Ein Verletzter nach Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Ein 30-Jähriger befuhr kurz vor 16 Uhr mit seinem Skoda Octavia die B28 von Rottenburg in Richtung Seebronn. Zwischen den Abzweigungen Wurmlingen und Wendelsheim musste er im stockenden Verkehr verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 28-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf den Skoda auf. Hierbei verletzte sich der 30-jährige Skoda-Fahrer. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sb)

