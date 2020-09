Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Labrador-Hündin in Holenberg vergiftet; Zeugenaufruf

Holenberg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag verendete eine Labrador-Hündin in Holenberg vermutlich durch eine Vergiftung. Die 48-jährige Besitzerin war am Freitagnachmittag mit dem Hund in der Gemeinde Holenberg spazieren. Im Zuge dessen muss das Tier an das tödliche Gift geraten sein. Das Tier verendete im Laufe des Samstags. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt nun die Bevölkerung: Wurden insbesondere im Bereich Feuerwehr, Sportplatz, Försterei, Grillplatz oder am Tretbecken Auffälligkeiten entdeckt, die ggf. auf sog. Hundeköder deuten könnten? Hinweise bitte an die Polizeistation Bevern unter 05531/992910 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

