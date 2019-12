Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Gestohlenen Pkw angehalten - ein Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bruchsal (ots)

Bei der Kontrolle eines schwarzen Seat Ibiza auf der Autobahn 5 bei Bruchsal durch Beamte der Autobahnpolizei Karlsruhe sind am Sonntag gegen 05.20 Uhr alle drei Insassen in ein nahes Waldstück geflüchtet. Im Zuge der Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte von der Besatzung ein Tatverdächtiger in einem Feld entlang der Landesstraße 558 bei Büchenau entdeckt und von Kräften der Polizeireviere Bruchsal und Bretten vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann führte einen größeren Bargeldbetrag bei sich. Die beiden anderen Männer konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden.

In dem sichergestellten Kleinwagen, der seit Anfang April 2019 nach Diebstahl aus einem Autohaus einer Gemeinde im Kreis Konstanz als gestohlen gemeldet war, befanden sich noch mutmaßliches Diebeswerkzeug sowie mehrere Stangen Zigaretten. Das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

