Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Münder (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Bad Münder steht in Verdacht, unter Betäubungsmitteleinfluss ein Fahrzeug geführt zu haben. Eine Polizeistreife stoppte den Mann auf einem Mofa bei einer Kontrolle am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr in der Süntelstraße. Den geschulten Beamten fielen bei der Überprüfung des Mannes körperliche Merkmale auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Test reagierte positiv auf THC-haltige Substanzen. Der Kontrollierte versuchte sich dadurch herauszureden, dass ein ärztlich verschriebenes Arzneimittel ursächlich für das Testergebnis sei. Benennen konnte er das Medikament jedoch nicht. Die Analyse einer Blutprobe wird abschließend zeigen, welche Substanzen der Mann in seinem Blut hatte und zu den festgestellten Auffälligkeiten geführt haben dürften.

