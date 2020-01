POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Unfallverursacher gesucht

Die Entspannung war vermutlich sehr schnell dahin, als eine 37-Jährige am Mittwochabend nach dem Besuch einer Therme in Bad Mergentheim zurück zu ihrem Fahrzeug kam. Die Frau war zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr im Schwimmbad am Erlenbachweg gewesen, während ihr Suzuki auf dem Parkplatz stand. In dieser Zeit war ein anderer Autofahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an ihrem Wagen hängen geblieben und verursachte dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Einbrecher unterwegs

Über ein Flachdach gelangten Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Geschäftsgebäude in der Johann-Hammer-Straße in Bad Mergentheim. In der Zeit zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen kletterten die Diebe auf das Dach und schlugen von dort aus ein Fenster zu den Büroräumen einer Firma ein. Hier ließen die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld mitgehen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

