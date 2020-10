Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 01.10.2020/11.56 Uhr

Reutlingen (ots)

In unserer heutigen Pressemeldung von 11.56 Uhr hat sich in dem Bericht mit der Überschrift "Lichtenwald (ES): Vorfahrt missachtet" bei der Straßenbezeichnung ein Fehler eingeschlichen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Lichtenwald (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen zwischen Thomashardt und Schlichten ereignet hat. Ein 43-Jähriger wollte gegen sechs Uhr mit seinem Toyota Aygo aus der Königseichenstraße / K1209 aus Richtung Büchenbronn kommend rechts in die L1151 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer mit ihrem Opel aus Thomashardt in Richtung Schlichten fahrenden 23-Jährigen. Die Corsafahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. (sm)

