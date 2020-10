Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften; Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma; Automaten-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Bei Streit aus dem Fenster gesprungen

Nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße am Mittwochnachmittag ist ein 24-Jähriger aus dem Fenster gesprungen und ins Krankenhaus gebracht worden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 16.45 Uhr drei Männer in der Unterkunft in Streit, in dessen Verlauf sie sich auch tätlich angegriffen haben sollen. Der 24-Jährige sprang daraufhin aus dem Fenster eines Zimmers im Erdgeschoss. Zur Behandlung seiner schweren Beinverletzungen, die er sich bei der Auseinandersetzung oder beim Sprung aus dem Fenster zugezogen hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zum genauen Hergang dauern an. (sm)

Metzingen (RT): Fahrzeugschlange überholt und Unfall verursacht

Weil er im stockenden Verkehr mit seinem Motorroller eine Fahrzeugschlange überholt hat, hat ein 43-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Auchtertstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 17 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines Peugeot-Rollers die Auchtertstraße aus Richtung B28 kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte und fuhr hierbei an der Fahrzeugkolonne vorbei. Er erkannte nicht, dass in diesem Moment ein 34-jähriger Opellenker aus der Paul-Lechler-Straße links in die Auchtertstraße einbiegen wollte und langsam in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich glücklicherweise niemand. Am nicht mehr fahrbereiten Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro. Der Sachschaden am Roller wird ebenfalls mit 4.000 Euro beziffert. (sm)

Frickenhausen (ES): Einbruch in Firmengebäude

Eine Firma in der Gutenbergstraße ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, sechs Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte versuchte, die Eingangstüre des Gebäudes aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Über Fenster, die der Täter gewaltsam öffnete, gelangte er in die Tiefgarage und in ein Lager. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Lichtenwald (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen zwischen Thomashardt und Schlichten ereignet hat. Ein 43-Jähriger wollte gegen sechs Uhr mit seinem Toyota Aygo aus der Königseichenstraße / L1152 aus Richtung Büchenbronn kommend rechts in die L1151 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer mit ihrem Opel aus Thomashardt in Richtung Schlichten fahrenden 23-Jährigen. Die Corsafahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. (sm)

Esslingen (ES): Vorfahrt von Radfahrer missachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person geführt. Gegen 21 Uhr kollidierte eine 58-jährige Mitsubishi-Lenkerin beim Abbiegen von der Georg-Deuschle-Straße in die vorfahrtsberechtigte Plochinger Straße mit einem dort fahrenden Radfahrer. Der 38 Jahre alte Mann zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Der angeforderte Rettungsdienst musste jedoch nicht tätig werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Körperlich aneinandergeraten

Körperlich aneinandergeraten sind am Mittwochabend, gegen 20.20 Uhr, offenbar mehrere Personen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Klosterallee in Weil. Der genaue Auslöser des Streits, der beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits nicht mehr im Gange war, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Ein 23-Jähriger, der augenscheinlich leichte Verletzungen aufwies, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers zu den Hintergründen und den Beteiligten der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der K 1225 ereignet. Ein 65-Jähriger befuhr kurz vor 17 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse die Kreisstraße von der Schinderbuckelkreuzung herkommend in Richtung Sielmingen. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er auf den Opel Zafira einer 53 Jahre alten Frau auf, der noch gegen den davor fahrenden Ford Kuga eines 79-Jährigen geschoben wurde. Der Mercedes und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. (ms)

Dettingen (ES): Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten, als er beim Überqueren der Straße von einem Pkw angefahren wurde. Ein 72-Jähriger war um 18.15 Uhr mit einem VW Golf vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte abgebogen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den 60 Jahre alten Fußgänger, der in diesem Moment über die Straße lief. Der Verletzte wurde nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Auto beträgt etwa 800 Euro. (ms)

Burladingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein Fahranfänger hat sich am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 18-Jährige war um 17 Uhr mit einem VW Polo auf der L 449 von Bitz herkommend in Richtung Hermannsdorf unterwegs. Kurz vor Ortbeginn kam der junge Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Polo. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sein 17 Jahre alter Beifahrer musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Kassenautomat aufgebrochen

Der Kassenautomat eines Parkhauses in der Poststraße ist in der Nacht zum Donnerstag geplündert worden. Kurz vor 3.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter den Automaten auf und ließ die Geldkassetten mitgehen. Der angerichtete Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

