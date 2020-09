Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit verletztem Kind, Arbeitsunfall, Rücknahme Vermisstenfahndung

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Arbeiter von Leiter gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in der Max-Eyth-Straße zugezogen. Der 64-Jährige führte gegen 8.20 Uhr Arbeiten an der Dachkonstruktion eines Firmengebäudes durch und war dafür auf eine Leiter gestiegen. Aus noch ungeklärter Ursache rutschte die Leiter plötzlich weg und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nach einer Erstversorgung an der Unglücksstelle musste er mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (rn)

Filderstadt (ES): Kind angefahren

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag in Sielmingen ein Rad fahrendes Kind übersehen und zu Fall gebracht. Der 56-Jährige fuhr um 13.20 Uhr mit seinem VW an der Einmündung Bei der Kirche / Sielminger Hauptstraße aus einem verkehrsberuhigten Bereich über den Gehweg und touchierte mit seinem Wagen eine dort fahrende Zwölfjährige. Das Mädchen stürzte dadurch von ihrem Rad auf den Asphalt und verletzte sich. (mr)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Rücknahme Vermisstenfahndung

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.08.2020/13.25 Uhr)

Die Polizei konnte mittlerweile den Aufenthaltsort des seit dem 3. August vermissten 52-Jährigen aus Ammerbuch-Entringen feststellen. Die weiteren Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise darauf, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 52-Jährigen wird hiermit zurückgenommen.

Wir bitten die Redaktionen das Bild des Mannes aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell