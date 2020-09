Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft (Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.09.2020/13.30 Uhr) Filderstadt (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 20-jährigen polizeibekannten Deutschen, der in dringendem Verdacht steht, für den Einbruch und den Einbruchsversuch in zwei Gaststätten am vergangenen Samstag verantwortlich zu sein. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Auf die Spur des Tatverdächtigen kamen die Ermittler nach einer tätlichen Auseinandersetzung am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße in Bernhausen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte waren alle Beteiligten bereits in einem schwarzen SUV geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Wagen in Sielmingen angetroffen werden. Nachfolgende Ermittlungen führten die Polizeibeamten dann zu den weiteren Beteiligten, darunter auch den 20-Jährigen, der gegenüber seinen Kontrahenten angegeben hatte, für den Einbruch und den Einbruchsversuch in die beiden Gaststätten verantwortlich zu sein, den Ablageort der entwendeten Gegenstände nannte, aber gegenüber der Polizei von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Das mutmaßliche Diebesgut wurde nachfolgend an dem von ihm genannten Ablageort aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Der 20-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Dienstagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Auseinandersetzungen auf dem Parkplatz dauern an. (rn)

