POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche, Wohnhaus nach Gasaustritt evakuiert, Pferd bei Unfall schwer verletzt, Unfälle, Einbruch

Pliezhausen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 46-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der B27. Gegen zwei Uhr befuhr der Mann mit seinem Fiat Ducato die Bundesstraße von Stuttgart kommend in Richtung Tübingen. Auf Höhe Pliezhausen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Sonnenbühl (RT): Pferd bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Pferd ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Eine 15-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit dem Tier auf dem Feldweg parallel zur Öschinger Straße unterwegs. Hierbei kam ihr ein 33-Jähriger mit einem Lkw samt Anhänger entgegen. Der Feldweg ist momentan als Umleitungsstrecke aufgrund einer Straßensperrung in Genkingen für den Verkehr freigegeben. Die Jugendliche war bereits an dem Lastwagen vorbeigeritten, als ihr Pferd zu scheuen begann. Hierbei geriet es mit einem Hinterhuf unter den Zwillingsreifen des Anhängers. Der Lkw-Lenker hielt daraufhin kurz an, fuhr dann jedoch ohne Kontakt mit der Reiterin aufzunehmen davon. Der 33-Jährige konnte wenig später von Beamten der Verkehrspolizei Tübingen ermittelt werden. Ein Tierarzt wurde sofort an die Unfallstelle gerufen. Er konnte dem schwerverletzten Tier jedoch nicht mehr helfen. Die 15-Jährige war bei dem Unfall nicht verletzt worden. (ms)

Engstingen (RT): 21-Jährigen in Gewahrsam genommen

Einen 21-Jährigen, der in einer Flüchtlingsunterkunft in der Erwin-Rommel-Straße randaliert hat, mussten Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag in Gewahrsam nehmen. Bereits kurz vor 20 Uhr war es zwischen dem 21-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mitbewohner zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Anschließend soll der junge Mann im Gebäude randaliert haben. Alarmierten Beamten gelang es zunächst, ihn zu beruhigen. Als die Einsatzkräfte kurz nach 22 Uhr erneut alarmiert wurden, hatte der alkoholisierte 21-Jährige wieder randaliert und dabei auch Einrichtungsgegenstände und Wände beschädigt. Er wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht und verbrachte dort die restliche Nacht zur Ausnüchterung. (rn)

Neuffen (ES): Wohnhaus nach Gasgeruch evakuiert

Ein Wohnhaus in der Straße Unterer Graben ist am Montagabend evakuiert worden, nachdem dort kurz vor 21.30 Uhr Gasgeruch festgestellt wurde. Die alarmierte Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften angerückt war, entdeckte gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtwerke ein Gasleck im Keller des Hauses. Dies konnte noch in der Nacht provisorisch durch Mitarbeiter der Stadtwerke repariert werden. Weil jedoch noch weitere Arbeiten im Laufe des folgenden Tages notwendig sein werden, mussten sechs Bewohner das Gebäude verlassen. Sie wurden in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. (rn)

Denkendorf (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Kreuzung L 1202/ L 1200/ L 1192 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Ford Transit die L 1202 von Neuhausen kommend in Richtung Esslingen. An der dortigen, durch eine Ampel geregelten Kreuzung bog er nach links in Richtung Nellingen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 46-Jährigen, der von Esslingen kommend in Richtung Neuhausen unterwegs war. Der entstandene Blechschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 3990-420 zu melden. (rn)

Lichtenwald (ES): Teure Unachtsamkeit

Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L 1151 entstanden. Eine 74-Jährige war mit einem Mercedes-Benz GLK um 13.15 Uhr auf der Landstraße von Thomashardt herkommend in Richtung Kreisgrenze unterwegs. Da sie nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, verringerte die Mercedes-Fahrerin ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein nachfolgender, 34 Jahre alter Lenker eines VW Crafter bemerkte dies zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers auf die Gegenfahrbahn konnte er einen Zusammenstoß mit dem Wagen der Seniorin nicht verhindern. Der GLK musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunkener Autofahrer

Ein erheblich betrunkener Autofahrer musste am Montagabend seinen Führerschein abgeben. Der Polizei wurde kurz nach 19 Uhr ein Pannenfahrzeug im Siebenmühlental auf der L 1208 mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 44-Jähriger mit einem Opel Meriva auf der Landstraße von der Seebruckenmühle herkommend in Richtung Echterdingen unterwegs war. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung fuhr er vor einer Rechtskurve gegen eine dortige Steinmauer. Hierbei beschädigte der Mann seinen Pkw so sehr, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Esslingen (ES): Mit Pedelec aufgefahren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein junger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hegensberg zugezogen. Der 18-Jährige befuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem E-Bike die Oberesslinger Straße ortseinwärts. Als eine vorausfahrende, 62-Jährige mit ihrem VW ordnungsgemäß an einem Fußgängerüberweg anhielt, krachte der Radfahrer ins Heck des Polo und kam zu Fall. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen und weiteren Untersuchung begab sich der 18-Jährige in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (sm)

Plochingen (ES): Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten Seniorin am frühen Dienstagmorgen in Plochingen gefunden. Gegen 3.30 Uhr war die Polizei von Mitarbeitern eines Seniorenzentrums alarmiert worden, nachdem das Fehlen einer 83-Jährigen bemerkt wurde und erste Suchmaßnahmen erfolglos blieben. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nahm die Polizei die Suche nach der Seniorin auf. Diese konnte im Verlauf der Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Baucontainer

In einen Baucontainer in der Bismarckstraße ist in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 16 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Um ins Innere des Containers zu gelangen, brach der Täter ein Vorhängeschloss auf. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er Baustellenwerkzeuge im Wert von 6.700 Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (sm)

Tübingen (TÜ): Nach Streitigkeiten bestohlen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Dienstagmorgen, kurz vor zwei Uhr, in der Karlstraße zugetragen haben soll, sucht das Polizeirevier Tübingen. Nach derzeitigen Ermittlungen soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem Unbekannten gekommen sein. Der alkoholisierte und möglicherweise auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine unbekannte Begleiterin seines Kontrahenten soll zudem das Mobiltelefon und weitere Gegenstände, die das Opfer seinen Angaben bei den Handgreiflichkeiten verloren hatte, entwendet haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660.(rn)

