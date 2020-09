POL-RT: Raub auf Straße; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeuge beschädigt; Brand; Mehrere Autos aufgebrochen; Schlägerei vor Gaststätte

Polizeipräsidium Reutlingen

Auf offener Straße beraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen bittet bei den Ermittlungen zu einem Raubdelikt, das sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr in der Liststraße ereignet hat, um Zeugenhinweise. Ein 16-Jähriger war eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines flüchtigen Bekannten zu Fuß unterwegs. Aus einer noch unbekannten, sechsköpfigen Personengruppe heraus wurde der Jugendliche aufgefordert, sein Bargeld auszuhändigen. Als der 16-Jährige dies verweigerte, erhielt er von einem seiner Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht und fiel zu Boden. Dort wurde auf den Geschädigten weiter mit Füßen eingetreten und ihm seine Umhängetasche entrissen, in der sich unter anderem Bargeld und persönliche Gegenstände befanden. Auch dem Begleiter des 16-Jährigen wurde von einem Täter offenbar Bargeld in noch unbekannter Höhe abgenommen. Der Jugendliche, der später Anzeige bei der Polizei erstattete, erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Zeugentelefon: 07121/942-3333. (mr)

Reutlingen (RT): Zu schnell abgebogen

Ein 35-Jähriger hat am Sonntagmittag an der Einmündung Peter-Rosegger-/ Alteburgstraße die Kontrolle über seinen Ford Mustang verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war kurz nach zwölf Uhr auf der Peter-Rossegger-Straße in Richtung Alteburgstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sein Fahrzeug dabei ins Schleudern und prallte gegen einen verkehrsbedingt an der Ampel in Richtung Stadtmitte wartenden Audi A3 eines 58-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Alteburgstraße bis kurz nach 14 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Reutlingen (RT): In Büro eingebrochen und Fahrzeuge beschädigt

Ein Büro und zwei Fahrzeuge in der Tübinger Straße sind zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, elf Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Unbekannte öffnete ein Fenster gewaltsam, um sich so Zutritt zu den dahinterliegenden Büros zu verschaffen. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Zudem wurden an einem unmittelbar in der Nähe abgestellten Opel und einem Bagger Fensterscheiben eingeschlagen. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Trochtelfingen (RT): Mit Bäumen kollidiert

Bei der Kollision mit mehreren Bäumen ist ein Autofahrer am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Der 69-Jährige befuhr mit einem Hyundai gegen 13.45 Uhr die B 313 in Richtung Engstingen. Zwischen den Trochtelfinger Zufahrten Talweg und Vorstadt kam der Wagen am Ende einer langen Geraden nach links von der Fahrbahn ab. Nach rund zehn Metern prallte der Pkw gegen mehrere Bäume und drehte sich um die eigene Achse. Der ansprechbare Fahrer musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Am Hyundai dürfte Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden sein. Er wurde abgeschleppt. Auch die Bäume waren derart beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr gefällt werden mussten. (mr)

Reutlingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel hat am Montagmorgen in der Silberburgstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 64-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit seinem Opel Meriva in Fahrtrichtung Karlstraße unterwegs und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er jedoch eine bereits dort fahrende 34-Jährige mit ihrem Ford Fiesta und es kam zur Kollision. Da beide Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. (sm)

Sonnenbühl - Undingen (RT): Baucontainer aufgebrochen

Ein Baucontainer in der Straße Am Trieb ist in der Zeit von Freitag, 12.45 Uhr, bis Samstag, 11.15 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter brach gewaltsam ein Vorhängeschloss auf und gelangte so ins Innere des Containers. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er mehrere Kanister Kraftstoff sowie mehrere Kartons mit Farbmarkierungsspraydosen. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen - Mettingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagabend gegen einen Mann im Alter von 49 Jahren. Dieser befuhr gegen 21.50 Uhr mit seinem Mercedes die Schenkenbergstraße in Fahrtrichtung Obertürkheimer Straße. Als ein vorausfahrender 20-Jähriger mit seinem VW Passat nach rechts in den Trollingerweg einbiegen wollte, kollidierte der 49-Jährige mit dem Heck des VW. Ohne anzuhalten und sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Mercedesfahrer von der Unfallstelle. Da der Unfall und die auffällige Fahrweise von Zeugen beobachtet wurde, konnte der Verursacher durch die Polizei schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift in Stuttgart aufgesucht werden. Während des Gesprächs stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Sachschaden, der an dem VW entstanden war, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Da der Mercedes des 49-Jährigen erhebliche Unfallschäden aufwies, hat das Polizeirevier Esslingen Ermittlungen zu weiteren Verkehrsunfällen, die der alkoholisierte Mann auf seiner Fahrt von Mettingen nach Stuttgart möglicherweise verursacht haben könnte, aufgenommen. (sm)

Großbettlingen / Nürtingen: (ES) An roter Ampel aufgefahren

Leichte Verletzungen hat sich eine 21-Jährige am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B313 zugezogen. Sie befuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Fiat die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nürtingen, als auf Höhe der Schlesierstraße die Ampel auf Rot schaltete und sie anhalten musste. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender, 51-Jähriger zu spät und krachte mit seinem Mercedes ins Heck des Fiat. Der an beiden Autos entstandene Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Erheblichen Sachschaden angerichtet

Ein Einbrecher hat am Wochenende in einem Kindergarten im Turnerweg in Musberg einen erheblichen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, elf Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, schlug der Unbekannte eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere. Dort öffnete er gewaltsam noch eine Innentür und stieß auf der Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Auf Verkehrsinsel geraten

Ein Pkw musste am Sonntagmorgen abgeschleppt werden, nachdem dessen Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen war. Die 62-Jährige war um 6.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Tübinger Straße in Bernhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe der Kreuzung mit der Talstraße von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde die Ölwanne an ihrem Wagen aufgerissen und eine größere Menge Öl lief auf die Straße. Zur Reinigung der Fahrbahn rückten Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs an die Unfallstelle aus. Während der Reinigungsarbeiten musste die Durchgangsstraße gesperrt werden. Der Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (ms)

Aichtal (ES): Baucontainer aufgebrochen

Diebe haben sich in der Nacht zum Montag auf einer Großbaustelle in der Riedstraße in Aich zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 21 Uhr und sechs Uhr rückten sie einen Radlader, der zur Sicherung vor einem Baucontainer abgestellt war, zur Seite. Anschließend öffneten sie gewaltsam den verriegelten Container und entwendeten aus diesem eine Vielzahl an Werkzeugen und Baugeräten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mindestens vier im Renettenweg geparkte Fahrzeuge sind im Laufe des vergangenen Wochenendes von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, hatte der Täter an den Pkw der Marken Toyota, Smart, Volvo und Ford jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (rn)

Plochingen (ES): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend im Kreisverkehr Karlstraße/ Fabrikstraße ereignet hat. Eine 47-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW von der Otto-Konz-Brücke herkommend auf der Karlstraße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie einen 36-jährigen Rollerfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (rn)

Oberboihingen (ES): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Neckarstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen Samstag, drei Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld in noch unbekannter Höhe, das er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Brennende Spülmaschine

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag in eine Dachgeschosswohnung in der Dresdener Straße ausgerückt, nachdem dort kurz nach 16 Uhr eine brennende Spülmaschine gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer jedoch bereits erloschen. Zuvor hatte es wohl aufgrund eines technischen Defekts eine Flamme aus dem Bedienelement gegeben, worauf es zudem zu qualmen begann. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mehrere Autos aufgebrochen

Nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, in der Nacht zum Montag mehrere Autos in Unterjesingen aufgebrochen zu haben, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Kurz nach Mitternacht wurden die zwei Personen, die als ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden, von Zeugen beobachtet, als sie sich an einem in der Saarstraße geparkten Pkw zu schaffen machten und ergriffen daraufhin die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verliefen erfolglos. Ob aus den Pkws etwas gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Im Rahmen der umfangreichen Fahndung nach den Tätern kontrollierte die Polizei unter anderem zwei alkoholisierte Autofahrer und einen Mann, der Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen die drei Männer wird nun ebenfalls ermittelt. (sm)

Balingen (ZAK): Schlägerei vor Gaststätte

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen drei Männer im Alter von 23, 30 und 37 Jahren nach einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die Drei gegen 3.30 Uhr vor einer Gaststätte den ersten Ermittlungen zufolge zunächst in Streit mit einem 31-Jährigen. Nachdem der 31-Jährige einen Tritt versetzt bekommen haben soll, versuchte er in ein Auto zu flüchten. Die drei Angreifer sollen ihn jedoch wieder aus dem Auto gezerrt und gemeinsam geschlagen und getreten haben. Zwei weitere junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, die in die körperliche Auseinandersetzung involviert waren, sollen ebenfalls geschlagen und getreten worden sein. Der 25-Jährige musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Balingen dauern an. (sm)

