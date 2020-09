Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Diebstahl, Auseinandersetzungen

Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage sind die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr in die Hans-Reyhing-Straße gerufen worden. Die Feuerwehr, die mit Atemschutz die Tiefgarage betrat, stellte einen brennenden BMW fest. Als Grund für den Brandausbruch dürften zur Entsorgung auf der Rückbank des Fahrzeuges abgelegte Batterien in Betracht kommen. Durch den Brand entstand am BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Brand verursachte keinen Gebäudeschaden. Das Fahrzeug wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt.

Dettingen/Erms (RT): Von Kupplung gerutscht - Heftige Folgen

Am Freitagabend ist es auf der B 28 zwischen Metzingen und Bad Urach zu einem Unfall gekommen, der weitreichende Folgen nach sich gezogen hat. Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 76-Jährige aus Bad Urach mit ihrem VW Golf die B 28 von Metzingen in Richtung Bad Urach. Im dichten Berufsverkehr rutschte sie nach bisherigem Ermittlungsstand von der Kupplung ab und trat hierdurch sehr stark auf die Bremse. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation und konnte hinter dem VW Golf noch rechtzeitig anhalten. Ein nachfolgender 32-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit großer Wucht auf den Audi auf. Dieser wurde dadurch auf den VW-Golf geschoben. Schließlich folgte noch eine 18-Jährige mit ihrem VW-Golf. Sie konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Opel auf. Durch den Unfall wurden im Opel und im auffahrenden Golf insgesamt vier Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden bei dem Unfall beträgt insgesamt ca. 27.000 Euro. Alle drei auffahrenden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es bis ca.18.15 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ermstal. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Eningen unter Achalm (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

In den frühen Morgenstunden des Samstages ist ein 20-Jähriger gegen 0.30 Uhr in der Tommentalstraße mit seiner Ape gegen einen ordnungsgemäß parkenden Mercedes-Benz gefahren und anschließend geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug sowie der Halter angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallfahrer stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 4.000 Euro geschätzt.

Trochtelfingen (RT): Diebstahl aus Traktor

Zwischen Dienstag, 22.09.2020, und Freitag, 25.09.2020, ist ein in der Haid abgestellter Fendt-Traktor aufgebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der verschlossenen Fahrerkabine und entwendeten diverse Elektrobauteile und Bedienelemente im Wert von ca. 15.000 Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Kirchheim/Teck (ES): Körperliche Auseinandersetzungen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag sind der Polizei mehrere Auseinandersetzungen in der Kirchheimer Innenstadt gemeldet worden. Kurz nach 23.00 Uhr teilten verschiedene Anrufer über Notruf mehrere Schlägereien, an denen insgesamt 30-40 Personen beteiligt waren, im Bereich des Schweinemarktes mit. Kurz vor dem Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen flüchteten etliche Personen. Keiner der verbliebenen Passanten machte sachdienliche Angaben und niemand war augenscheinlich verletzt. Gegen 01.40 Uhr kam es in der Max-Eyth-Straße zu einer Schlägerei, bei der eine Person leichte Gesichtsverletzungen erlitt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten mehrere Personen, unter anderem auch vier mutmaßlich an der Auseinandersetzung Beteiligte im Alter zwischen 19 und 36 Jahren, festgestellt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der Vorkommnisse vor und nach Mitternacht. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Kontrolle widersetzt

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen ist am Freitagabend ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Tübingen leicht verletzt worden. Gegen 23.00 Uhr wurden ein 16- und ein 17-jähriger Jugendlicher im Bereich der Uhlandstraße vor dem Kepplergymnasium kontrolliert. Hierbei wurde deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen. Während der Personalienfeststellung schlug der 17-Jährige plötzlich um sich und verletzte den KOD-Mitarbeiter im Gesicht. Die Polizei wurde zur Anzeigenaufnahme hinzugezogen. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen konnte eine kleine Menge Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen mehrerer Straftaten angezeigt.

Tübingen (TÜ): Schlägerei bei Nacht

In der Nacht zum Samstag ist es in der Tübinger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 01.30 Uhr gingen drei Personen zu Fuß von der Eberhardsbrücke Richtung Bahnhof. Unterwegs trafen sie auf fünf weitere Personen. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf Schläge und Tritte ausgeteilt wurden. Hierbei wurde mindestens eine Person leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme konnten durch die Polizei mehrere Beteiligte im Alter zwischen 17 und 24 Jahren kontrolliert werden.

Albstadt (ZAK): Alkoholisierten Fußgänger angefahren und leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 39-jährigen, alkoholisierten Fußgänger ist es am Samstagmorgen im Ortsteil Onstmettingen gekommen. Der Fußgänger wollte gegen 04:50 Uhr die Hauptstraße überqueren und übersah hierbei die von Bisingen kommende 19-jährige Honda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 39-Jährige nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fußgänger Alkoholgeruch festgestellt, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Hechingen (ZAK): Mofaroller entwendet

Ein Mofaroller ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen bislang unbekannten Täter in der Gutenbergstraße entwendet worden. Das nicht verschlossene Fahrzeug stand dort vor einer Garage. Es handelt sich um einen Roller der Marke Peugeot, Typ SpeedFight2 in der Farbe Blau. Als Besonderheit war an dem Fahrzeug ein schwarzes Topcase angebaut. Am Roller war das schwarze Versicherungskennzeichen 677 GZW des Versicherungsjahres 2020 angebracht. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Hechingen aufgenommen.

Grosselfingen (ZAK): Holzschredderanlage in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine Holzschredderanlage auf dem Areal einer in der Gewerbestraße ansässigen Firma in Brand geraten. Unmittelbar nach Bemerken des Brandes begannen zwei Mitarbeiter mit den Löscharbeiten, sodass eine Ausweitung des Brandherds verhindert und die eingetroffene Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten ausführen musste. Der entstandene Schaden an der Anlage beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.

