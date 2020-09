Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Arbeitsunfall; Brand; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Ernst-Mey-Straße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr beschädigten die unbekannten Täter ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar, welches sie teilweise aufbrechen mussten, nach Stehlenswertem. Die Einbrecher entkamen anschließend mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wendlingen (ES): Arbeitsunfall beim Entladen

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer ist am Freitagvormittag in der Wertstraße beim Entladen seines Fahrzeugs eingeklemmt worden. Kurz nach zehn Uhr war offenbar ein Zugseil beim Öffnen der Lkw-Bordwand aus einer Rolle gesprungen. Um dies zu reparieren war der 51-Jährige auf einen Gabelstapler gestiegen und hatte sich dann die Hand eingeklemmt. Weil auch ein Helfer es nicht geschafft hatte, den Mann zu befreien, musste die Feuerwehr anrücken, um den 51-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Lkw-Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Köngen (ES): Garagenverkleidung in Brand geraten

Ein Gasbrenner zur Unkrautbekämpfung dürfte am Donnerstagmittag in der Nürtinger Straße einen Schwelbrand in einer Garagenverkleidung verursacht haben. Kurz vor 13.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger das Gerät in Gebrauch und kam dabei der Garage offenbar zu nahe. Mit Hilfe eines Kollegen versuchte der junge Mann noch vergeblich, der Situation Herr zu werden. Die alarmierte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, musste daraufhin Teile der Außenverkleidung entfernen, um den Brand vollständig zu löschen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Adlerstraße ereignet hat. Kurz vor 14 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Golf auf der Straße in Richtung Pfeffinger Straße unterwegs und krachte an der dortigen Einmündung in das Heck eines verkehrsbedingt vor ihm wartenden Audi. Weder der 30-Jährige noch die 39 Jahre alte Audi-Lenkerin wurden dabei verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

