POL-RT: Arbeitsunfall; Verletzte Radfahrer

Zwei verletzte Arbeiter in Klinik eingeliefert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes haben sich am Donnerstagmittag zwei Arbeiter auf einer Baustelle in der Hauffstraße zugezogen. Die 24 und 36 Jahre alten Männer zersägten gegen 13.40 Uhr bei Abrissarbeiten die Bodenplatte eines Gebäudes. Als ein Betonteil auf dem sie standen, brach, stürzten sie etwa zwei Meter tief auf den Boden des Untergeschosses. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten in eine Klinik gebracht. (sm)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad gestürzt

Leichte Verletzungen hat eine 24-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Donnerstagmittag in der Wilhelmstraße erlitten. Die Radfahrerin befuhr gegen 12.30 Uhr den Radfahrstreifen der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Als sie über einen abgesenkten Bordstein in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Balingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 60-Jähriger war kurz vor sechs Uhr mit seinem Skoda Fabia von der B 27 abgefahren und wollte nach rechts auf die Wilhelm-Kraut-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den gleichaltrigen Radfahrer, der mit seinem Mountainbike auf der Straße und nicht dem vorhandenen Radweg in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. (ms)

