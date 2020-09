Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbrecher unterwegs; Einbruch in Gaststätte; Frau angegriffen; Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs; Jaguar gestohlen

Reutlingen (ots)

Pkw übersehen

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Lederstraße entstanden. Ein 65-Jähriger war um kurz nach zehn Uhr mit seinem VW Transporter in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung Eberhardstraße wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den dort fahrenden Seat Leon eines 33 Jahre alten Mannes. Das Auto wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und auf die dortige Grünfläche geschoben. Im Anschluss waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Gelegenheit macht Diebe

Auf einen Lederrucksack samt Geldbeutel und persönlichen Gegenständen der Besitzerin hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Mittwochabend abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr die Scheibe der hinteren, rechten Tür eines VW ein, der auf dem Parkplatz Im Käpfle an der K 6728 abgestellt war. Im Anschluss entwendete er das sichtbar abgelegte Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Wertsachen, auch nicht für kurze Zeit, in einem Fahrzeug zurück. In wenigen Sekunden schlagen Diebe eine Fahrzeugscheibe ein und schnappen sich ihre Beute. (ms)

Zwiefalten (RT): Einbruch in Sportgaststätte

Einen kleineren Münzgeldbetrag und mehrere leere Plastikpfandflaschen hat ein Unbekannter am Mittwochabend, zwischen 17.30 Uhr und 21.20 Uhr, beim Einbruch in eine Sportgaststätte in der Straße Dobeltal gestohlen. Der Kriminelle brach in den öffentlichen Toiletten zunächst die Münzschlösser der WC-Türen auf und drang in der Folge gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Dort stieß er auf die Pfandflaschen, die er ebenso wie das Kleingeld aus den Toiletten mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden schlägt mit schätzungsweise 2.000 Euro zu Buche. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Frau unvermittelt angegriffen

Völlig unvermittelt hat am Mittwochabend ein noch unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Baumgartenstraße eine Frau angegriffen und verletzt. Gegen 20.10 Uhr war der Täter auf die 38-Jährige zugegangen und hatte sie gegen den Oberkörper geschlagen. Die Geschädigte, die daraufhin zu Boden stürzte, wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat noch am Abend aufgrund von Zeugenhinweisen erste Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Pedelec contra Pkw

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend ereignet hat, ist ein 41-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann fuhr kurz nach 19 Uhr mit seinem Pedelec von der Reinacher-Härlin-Straße in die Weilstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22-Jährigen in einem VW Touareg. Durch die anschließende Kollision stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich. (mr)

Dettingen (ES): Unbelehrbarer Autofahrer

Mit einer ganzen Reihe an Strafanzeigen muss ein unbelehrbarer 43-Jähriger rechnen. Der polizeibekannte Mann wurde am Mittwochnachmittag von einer sich nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin fahrenderweise in einem Ford Focus bei Gutenberg in Richtung Lenningen gesehen. Sie verständigte daraufhin ihre Kollegen und eine Streife des Polizeireviers Kirchheim konnte kurz vor 15.30 Uhr den Ford am Ortsbeginn von Dettingen anhalten. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass er gestohlene Kennzeichen mit Klebeband an dem nicht zugelassenen Fahrzeug angebracht hatte. Zudem befanden sich im Kofferraum mehrere hochwertige Werkzeuge und eine Stereoanlage, deren Herkunft noch abgeklärt werden muss. Die Ermittlungen gegen den 43-Jährigen dauern an. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Jaguar gestohlen (Zeugenaufruf)

Am späten Mittwochabend ist in der Kusterdinger Karlstraße ein weißer Jaguar XF von einem privaten Stellplatz gestohlen worden. Der noch unbekannte männliche Täter, der von Zeugen bei der Tat gesehen wurde und eine braune Jacke und eine blaue Hose trug, entwendete den Pkw gegen 22.10 Uhr. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb jedoch erfolglos. An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen TÜ-AK 277 angebracht. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen in der Karlstraße oder zum Verbleib des Jaguar werden unter Telefon 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der B 27 entstanden. Eine 24-Jährige war um 14.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Schömberg herkommend in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe von Dotternhausen hatte sich vor der Kreuzung mit der Schloßstraße ein Rückstau gebildet. Diesen erkannte die junge Frau zu spät und prallte gegen den Hyundai eines 50 Jahre alten Mannes. Dessen Pkw wurde noch gegen den Audi eines 57-Jährigen geschoben. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell