POL-RT: In Gartenhaus eingebrochen, Unfälle mit Verletzten, Diebstahl aus Pkw

In Gartenhaus eingebrochen

Ein Gartenhaus im Gewann Weingärten am Haldenäckerweg ist zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über eine aufgebrochene Tür verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu der Laube. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 50 Euro. (rn)

Sonnenbühl-Genkingen (RT): Gegen Hauswand gefahren

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es ersten Ermittlungen nach am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Genkingen gekommen. Ein 47-Jähriger war um 7.40 Uhr mit einem Audi von der Undinger Straße nach rechts auf die Pfullinger Straße abgebogen. In der Folge kam der Fahrer mit seinem A 4 nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und touchierte eine Hauswand. Im Anschluss wurde der Wagen nach links abgewiesen und überquerte die Gegenfahrbahn, den Gehweg und ein Blumenbeet. Anschließend durchbrach der Pkw ein Garagentor und kam letztendlich an einer weiteren Hauswand zum Stehen. Mehrere Zeugen kümmerten sich sofort um den Verunglückten und leisteten Erste Hilfe. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Äußerlich war der Fahrer unverletzt geblieben. Da zunächst Rauch aus dem Pkw gemeldet worden war, war die Feuerwehr mit an die Unfallstelle ausgerückt. Der Audi musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt einer ersten Schätzung nach zirka 25.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der Europastraße ereignet. Eine 28-Jährige, die mit einem VW Passat kurz vor 7.30 Uhr stadteinwärts unterwegs war, krachte wohl aufgrund Unachtsamkeit ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden Audi und schob diesen noch auf einen Ford. Die Unfallverursacherin sowie der 68 Jahre alter Fahrer des Audi erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Die 19-jährige Lenkerin des Ford war unverletzt geblieben. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Der Passat musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Gegen Baum gekracht

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen von der Schmiechastraße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die 81-Jährige geriet kurz nach 8.30 Uhr auf der Fahrt von Truchtelfingen nach Ebingen mit ihrem Mercedes zu weit nach rechts und kollidierte abseits der Fahrbahn mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls löste das Airbag-System des Fahrzeugs aus. Während die 17 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieb, erlitt die Seniorin leichte Verletzungen. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Der Blechschaden am nicht mehr fahrtauglichen Mercedes dürfte sich Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro belaufen. (mr)

Albstadt (ZAK): Pkw aufgebrochen

Aus einem in der Allenbergstraße abgestellten Fahrzeug hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Laptop gestohlen. Auf noch unbekannte Weise verschaffte sich der Kriminelle zwischen 22 Uhr und acht Uhr Zugang zum Innenraum des BMW und entwendete daraus ein Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

