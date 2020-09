Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf B 463 bei Albstadt-Laufen

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall im Laufener Tunnel

Bei einem Verkehrsunfall im Laufener Tunnel ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war gegen 5.10 Uhr mit einem Opel Corsa auf der B 463 von Albstadt herkommend unterwegs und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Pkw frontal mit dem Lkw eines 58-Jährigen, der noch nach rechts in Richtung Tunnelwand ausgewichen war. Durch den Zusammenstoß mit dem 26-Tonner wurde der Opel gedreht und kam wieder auf der ursprünglichen Fahrspur zum Stehen. Der 52-Jährige, der in seinem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste, erlitt schwere Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er nach einer Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf 70.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, musste die Tunneldurchfahrt bis zirka 10.15 Uhr voll gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell