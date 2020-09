Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Apfeldiebstahl; Mehrere Meter tief gestürzt; Brand auf Balkon; Bei Auseinandersetzung verletzt

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen Fußgänger angefahren

Am Donnerstagabend ist in Reutlingen ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und zu Fall gebracht worden. Gegen 19.40 Uhr bog ein 49-Jähriger mit einem Nissan Micra von der Gminderstraße nach links ab und streifte dabei einen 28 Jahre alten Fußgänger. Der junge Mann, der dadurch zu Fall kam, lief zu diesem Zeitpunkt auf der dortigen Fußgängerfurt in Richtung Bahnhof. Er wurde vom Rettungsdienst mit augenscheinlich leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Nissan entstand kein Schaden. (mr)

Münsingen (RT): Tonnenweise Mostäpfel gestohlen

Mit einigem Aufwand dürfte ein Diebstahl verbunden gewesen sein, der sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, in Münsingen ereignet hat. Ein oder mehrere noch unbekannte Täter entwendeten in der Hermann-Staudinger-Straße rund 2,5 Tonnen Mostäpfel, die vor einem Schuppen in graubraunen Jutesäcken gelagert waren. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Durch Glasdach gebrochen

Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ist eine 50-Jährige in der Nacht zum Freitag nach einem Sturz aus mehreren Metern Höhe vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die Frau war gegen 0.30 Uhr von einem Balkon im ersten Obergeschoss ihrer Wohnung in der Lindenstraße unabsichtlich auf ein angrenzendes Glasdach gelangt. Dieses brach durch, sodass die Frau nachfolgend auf den Boden des darunterliegenden Geschäfts stürzte. Zur Unterstützung der Rettungsarbeiten und nachfolgender Sicherung des Ladengeschäfts war die Feuerwehr im Einsatz. (rn)

Riederich (RT): Brand auf Balkon

Aus noch ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Mühlbergstraße gekommen. Gegen 3.20 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer und verständigte die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein 69-jähriger Hausbewohner bereits begonnen, die brennenden Zeitungen und Malerutensilien auf dem Balkon zu löschen. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich zur Brandstelle ausgerückt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Sonnenbühl (RT): Krankenfahrstuhl umgestürzt

Ein 67-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen beim Sturz aus seinem Krankenfahrstuhl Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der Mann befuhr gegen acht Uhr einen Radweg neben der Undinger Straße. Auf Höhe der Kreuzung zum Feilenweg wich er in den Grünstreifen aus, um einem Lkw das Vorbeifahren zu ermöglichen. Dabei kippte der Krankenfahrstuhl zur Seite und der 67-Jährige stürzte zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Krankenfahrstuhl war Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (rn)

Wendlingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden von etwa 11.000 Euro hat eine 20-jährige Lenkerin eines Chevrolet am Donnerstagabend in der Wertstraße verursacht. Der junge Frau befuhr gegen 18.15 Uhr die Wertstraße in Richtung Wilhelm-Maier-Straße und missachtete an der Einmündung auf Höhe eines Autohauses die Vorfahrt eines von links kommenden, 46 Jahre alten Mercedes-Lenkers. Beide Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich zusammen. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

Esslingen (ES): Streit am Bahnhof

Zwei Männer sind am Esslinger Bahnhof am Donnerstagabend in Streit geraten und eine Person ist durch ein Messer leicht verletzt worden. Ein 29-Jähriger ging kurz nach 18.30 Uhr den Treppenabgang am Bahnhof hinunter. Dort traf er auf einen 37 Jahre alten Bekannten, der sich ihm in den Weg stellte. Anschließend gerieten die beiden Kontrahenten aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. In dessen Verlauf zog der Ältere ein Messer und fügte dem Jüngeren eine leichte Schnittverletzung am Arm zu. Der Verletzte lief daraufhin in Richtung des alten Bahnhofgebäudes weg. Als er an einer Absperrung nicht weiterkam, wurde er von dem 37-Jährigen eingeholt. Dort versuchte er ihn offenbar erneut anzugreifen. Der 29-Jährige konnte jedoch ausweichen und zum nahegelegenen Polizeirevier gelangen. Der Verletzte benötigte keine ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (ms)

Nürtingen (ES): Kind und Motorroller-Lenker bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind und ein Motorroller-Lenker sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in der Braike leicht verletzt worden. Ein acht Jahre alter Junge war um 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad, ohne auf den Verkehr zu achten, vom Gehweg auf die Sudetenstraße gefahren. Der 46 Jahre alte Rollerlenker konnte den hinter einem geparkten Pkw hervorfahrenden Radfahrer nicht erkennen. Durch den Zusammenstoß fielen beide zu Boden und verletzten sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (ms)

Denkendorf (ES): Unfall beim Einfahren

Zwei Leichtverletzte, drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen. Eine 49-jährige VW-Lenkerin fuhr gegen 7.15 Uhr von einem Parkplatz in die Köngener Straße ein und kollidierte mit dem Pkw einer von links kommenden und in Richtung Köngen fahrenden 20-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW zurückgeschoben und stieß noch gegen einen haltenden Skoda einer 58 Jahre alten Frau. Bei dem Unfall verletzte sich sowohl die 20-Jährige als auch die Skoda-Lenkerin leicht. (mr)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Weil er möglicherweise unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist, hat ein 19-Jähriger in der Nacht zum Freitag nach einem Verkehrsunfall seinen Führerschein abgeben müssen. Gegen 2.40 Uhr befuhr der junge Mann die Sindelfinger Straße in stadteinwärtiger Richtung. In einer scharfen Rechtskurve fuhr er geradeaus weiter in eine ansteigende Böschung und prallte mit seinem Skoda dort gegen einen Zaun. Der 19-Jährige und seine 26 Jahre alte Beifahrerin blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Für die eigesetzten Polizeibeamten ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers, weshalb der junge Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Der Skoda wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Vier Personen haben am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 28 nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Außerdem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Ford Fiesta die Bundesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung A 81. Auf Höhe der Omnibushaltestelle Eratskirche bog der Fahrer nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden BMW eines 33-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision, bei der an den Pkw die Airbag-Systeme auslösten, wurde der Ford um die eigene Achse gedreht. Das Fahrzeug kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Fahrer sowie die 26 und 21 Jahre alten Mitfahrer im Ford zogen sich leichte Verletzungen zu. Die nicht mehr fahrtauglichen Pkw mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle, zu der auch die Feuerwehr ausgerückt war, vorbeigeleitet. (mr)

Albstadt (ZAK): Fatales Überholmanöver führt zu Unfall

Ein verbotenes Überholmanöver hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 463 geführt. Eine 55-Jährige war um 15.15 Uhr mit ihrem Skoda von der K 7152 herkommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ebingen abgebogen. Unmittelbar nach dem Abbiegen wurde sie von dem Audi eines 51 Jahre alten Mannes trotz Überholverbots und Sperrfläche überholt. Beim Einscheren blieb der Mann mit seinem A 4 an dem Wagen der Frau hängen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Biker bei Sturz schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige verlor gegen 16.40 Uhr beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in der Neuen Rottenburger Straße die Kontrolle über seine BMW und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Biker nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Am Kraftrad beläuft sich der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf etwa 800 Euro. (mr)

