Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau ausgeraubt (Notzingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Notzingen (ES): Frau ausgeraubt - minderjährige Tatverdächtige festgenommen (Zeugenaufruf)

Eine 61-jährige Fußgängerin ist am Freitagnachmittag von zwei Jugendlichen auf offener Straße nach dem Besuch eines Geldinstituts ihres Geldbeutels beraubt worden. Die Dame ging gegen 15.30 Uhr in Notzingen an der historischen Obstpresse in der Kelterstraße entlang und wurde von zwei 14-Jährigen unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe ihres Geldbeutels gezwungen. Das Duo, das Mund-Nasen-Bedeckung trug, flüchtete samt dem zuvor entrissenen Geldbeutel in Richtung Bachstraße. Kurz darauf machte sich ein hinzugekommener Zeuge gemeinsam mit dem Opfer auf die Suche nach den Räubern. Hierbei wurden die beiden 14-Jährigen samt geraubtem Geldbeutel am Ortsrand Richtung Kirchheim angetroffen, wobei einer der beiden Tatverdächtigen sich erneut mit dem Messer in der Hand drohend aufstellte. Die Situation wurde durch eine Fahndungsstreife des Polizeireviers Kirchheim erkannt und die beiden Jugendlichen vorläufig festgenommen. Sowohl die Dame als auch der 43-jährige Helfer überstanden das Geschehen unverletzt. Die beiden minderjährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigen übergeben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden.

