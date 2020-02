Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Küchenbrand

Ulm (ots)

Die Feuerwehr musste am Freitag, gegen 19.40 Uhr, in die Albert-Schweizer-Straße ausrücken. Dort hatte sich aus Unachtsamkeit das Öl im Kochtopf auf dem Herd entzündet. Die beiden Bewohner versuchten den Fettbrand richtigerweise mit einer Decke zu ersticken. Dabei verletzte sich eine 24-jährige Frau am Arm. Die Brandwunde musste in einer Klinik versorgt werden. Zu einem größeren Sachschaden kam es nicht.

+++++++++++++++++++++285375;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell