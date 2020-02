POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Ratingen - 2002163

Polizei Mettmann

Am Montagnachmittag (24.02.2020) wurde ein 22-jähriger Ratinger wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Cannabis auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Ratingen vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe für eine Untersuchungshaft vorlagen, wurde er noch am gleichen Abend entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln dauern derzeit noch an.

Was war zuvor passiert?

Gegen 15:00 Uhr wurde der 22-Jährige mit drei weiteren Zeugen auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Ratingen-Lintorf überprüft. Da der Mann den Polizeibeamten bereits wegen zahlreicher Verstöße, unter anderen auch gegen das Betäubungsmittelgesetz, hinreichend bekannt ist, wurde auch die Umgebung gründlich inspiziert. In einer nahegelegenen Regenablaufrinne konnte eine Plastiktüte aufgefunden werden, die mehrere, mit Cannabis gefüllte, Druckverschlusstüten beinhaltete.

Bei einem der anwesenden Zeugen, einem 25-jährigen Ratinger, wurde ein mitgeführter Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gegen den 25-jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Der 22-jährige Ratinger wurde wegen des Besitzes von Cannabis und des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er wurde zur Sache vernommen und nach abschließender Prüfung der Haftgründe noch am gleichen Abend wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu dem Strafverfahren gegen den 22-Jährigen dauern derzeit noch an.

