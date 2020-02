Polizei Mettmann

POL-ME: Schlägerei in Bus - Zwei Verletzte - Wülfrath - 2002162





Mettmann (ots)

Am Samstagabend (22.02.2020) wurden in einem Bus der Linie 746 bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zwei Wülfrather im Alter von 17 und 33 Jahren leicht verletzt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei ermittelt.

Was war zuvor geschehen?

Nach Zeugenangaben kam es gegen 22:40 Uhr bereits an einer Haltestelle in Mettmann zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem stark alkoholisierten 33-Jährigen und einer Gruppe unbekannter Jugendlicher. Schon beim Einstieg in den Bus machte der 33-jährige Wülfrather den Busfahrerfahrer auf die aggressive Gruppe aufmerksam und ließ die Polizei informieren. Während der Fahrt Richtung Wülfrath kam es plötzlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17-Jährigen, wobei einer aus der zuvor benannten Gruppe Jugendlicher stammte. Ohne einen für die Zeugen erkennbaren Grund griff der Jugendliche den ebenfalls 17-jährigen Fahrgast an und verletzte ihn durch mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der 33-jährige Wülfrather versuchte, den Schläger von dem Fahrgast abzuhalten und wurde stattdessen von ihm angegriffen. Weitere Jugendliche aus der Gruppe schlugen auf den 33-Jährigen mit ein und verletzten ihn im Gesicht. An der Bushaltestelle "Wülfrath Stadtmitte" flohen die Täter aus dem Bus und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten trotz einer sofortigen Nacheile die flüchtigen Jugendlichen nicht mehr antreffen. Der 17-jährige Geschädigte wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt, der 33-Jährige lehnte eine Behandlung ab.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem namentlich bekannten 17-jährigen Tatverdächtigen sowie zu den weiteren noch unbekannten jugendlichen Mittätern dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation der Straftäter nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 /9200-6180, jederzeit entgegen.

