POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Angebranntes Essen

Einbrecher unterwegs

In ein Museum in der Eberhardstraße ist eingebrochen worden. Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, verschaffte sich der Einbrecher zwischen dem 15.09.2020 und 29.09.2020 auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchwühlte er die Schränke nach Stehlenswertem und entkam anschließend mit Spendengeldern in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 28 bei Metzingen entstanden. Ein 36-Jähriger war kurz vor 14 Uhr mit einem Porsche auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz nach der Einfahrt der B 312 wollte er wegen eines vorausfahrenden Wagens vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Mercedes-Benz CLA eines 25 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach links abgewiesen und streifte an der Leitplanke entlang. Der Porsche war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

Einen geringen Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mettinger Burgunderstraße am frühen Mittwochmorgen erbeutet. Der Einbrecher gelangte vermutlich kurz vor fünf Uhr über ein eingeschlagenes Toilettenfenster ins Innere. Beim Durchwühlen des Gastraums fand der Unbekannte etwas Münzgeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Mit leichten Verletzungen musste ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes kurz nach 16 Uhr die Georg-Deuschle-Straße. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Radfahrer. Der Mann war mit seinem Pedelec auf der Fahrradstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.500 Euro. (ms)

Unterensingen (ES): Zeugen zu Unfall auf B 313 gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B 313 ereignet hat. Ein 78-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe von Unterensingen wechselte er derzeitigen Ermittlungen nach vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden VW Golf eines 27 Jahre alten Mannes. Ohne anzuhalten fuhr der Senior weiter. Der Golffahrer fuhr ihm hinterher und verständigte von unterwegs aus die Polizei. An der Halteradresse konnte der 78-Jährige angetroffen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim (ES): In Golfclub eingebrochen

In die Gaststätte eines Golfclubs bei Ötlingen ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Mehrere bislang unbekannte Täter schlugen vermutlich kurz nach vier Uhr die Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Lokals. Anschließend durchstöberten sie die Räumlichkeit. Ersten Erkenntnissen nach mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Am Dienstagabend hat eine Mini-Fahrerin das Rotlicht einer Ampel auf der L 1192 missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz vor 20 Uhr befuhr die 26- Jährige die Landesstraße aus Richtung Plieningen kommend in Fahrtrichtung Flughafen/ Messe. An der Ampelkreuzung auf Höhe der Autobahnausfahrt 8 aus Richtung Karlsruhe übersah sie das für sie geltende Rotlicht und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen von dort kommenden und ordnungsgemäß in Richtung Plieningen abbiegenden VW. Dessen 19 Jahre alte Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

Mössingen (TÜ): Motorroller-Lenker und Sozia bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Motorroller-Lenker und seine Sozia bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Der 15-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit seiner Aprilia die Albblickstraße bergab in Richtung Butzenbadstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Lupo. Durch die Kollision stürzten der Jugendliche und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin auf die Straße und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Gestürzten. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Roller frisiert war und der 15-Jährige die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. (ms)

Hechingen (ZAK): Pizza in Ofen vergessen

Angebranntes Essen ist die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Sickingen gewesen. Gegen 22.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnheim in der Sonnenstraße aus. Durch eine im Ofen angebrannte Pizza hatten dort die Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt war, belüftete anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (rn)

