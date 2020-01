Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin ( 28.01.2020)

Spaichingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.00 Uhr an der Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße in die Hauptstraße ereignete.

Die Fußgängerin wurde beim Überqueren der Hauptstraße durch die 73-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz angefahren. Die beiden unfallbeteiligten Frauen einigten sich zunächst auf eine Regelung ohne Zuziehung der Polizei.

Nachdem sich herausstellte, dass die Fußgängerin verletzt worden war, wurde der Sachverhalt beim Polizeirevier Spaichingen vorgetragen und dort als Verkehrsunfall aufgenommen. Die verletzte Fußgängerin begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

