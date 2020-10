Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnhausbrand

Reutlingen (ots)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Wohnhausbrand

Am Mittwochabend ist es in der Eifelstraße zu einem Wohnhausbrand gekommen. Gegen 22.30 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass ein Dachstuhl brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich dies. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand gegen 23.45 Uhr gelöscht. Während der Löscharbeiten war der Brandort weiträumig abgesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Ersten Schätzungen nach beträgt der Sachschaden mindestens 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst, welcher mit zehn Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, in Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling - Tel.: 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell