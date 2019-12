Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag verlor eine 49-Jährige die Kontrolle über ihr Auto auf der B10.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr gegen 20.15 Uhr auf die B10 in Richtung Ulm. Bei der Auffahrt Süßen-Ost kam sie nach einem Fahrfehler und leichter Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie einen Grünstreifen durchfuhr, blieb sie mit ihrem Vw an einem Maschendrahtzaun hängen. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Das konnte sie nach kurzer ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Polizei empfiehlt: Beim Fahren sowie beim Bremsen stets aufmerksam zu sein. Aktuell sind Glätte und Schnee oft schwer einzuschätzen oder werden unterschätzt. Ständige Aufmerksamkeit und angepasste Geschwindigkeit sind sehr wichtig, um Situationen richtig einschätzen und Unfälle vermeiden zu können.

+++++++ 2278815

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell