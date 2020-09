Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Recyclingbetrieb (Albstadt-Ebingen)

Reutlingen (ots)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand

Zu einem Brand in einem Entsorgungs- und Verwertungsbetrieb ist es am Mittwochabend in Albstadt-Ebingen gekommen. Gegen 17.35 Uhr löste der Brandalarm im Betrieb aus, ferner meldeten mehrere Notrufe schwarzen Rauch über dem Gelände in der Straße unter dem Malesfelsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Brand an einem Kran in der Müllanlieferungshalle aus und breitete sich auf ein Rohstoff-Lagerabteil aus Beton aus. Vor Ort war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt, insgesamt wurden fünf Personen im Alter zwischen 28 und 51 Jahren wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer, PvDin - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell