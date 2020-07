Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Erwin Weber vermisst - Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill

Amt Mittwoch, 29. Juli verließ Erwin Weber das Parksanatorium in Leun. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war gegen 15 Uhr die Bushaltestelle in Leun. Bis heute, Freitag, 31. Juli, 13 Uhr, fehlt von Erwin Weber jede Spur. Sämtliche bisherigen Ermittlungen, z.B. die Suche in der Umgebung, die Abfrage in Krankenhäusern und Befragungen in der Umgebung blieben erfolglos. Der unter Betreuung stehende und auf Medikamente angewiesene Vermisste ist ca. 185-190 cm groß und schlank. Er hat sehr kurze braun-grau melierte Haare und fällt insbesondere auf, weil er sehr laut redet sehr und betrunken wirkt. Leider gibt es zu seiner zuletzt getragenen Kleidung keine Erkenntnisse Wer hat den 52 Jahre alten Erwin Weber nach 15 Uhr am 29. Juli 2020 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar, Tel. 06441-918-0, oder auch jede andere Polizeidienststelle.

