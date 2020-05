Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen

Hünenburg - Federvieh gestohlen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag durchkniffen unbekannte Diebe einen Drahtzaun eines Grundstücks in der Straße "Hünenburg" und betraten zielgerichtet einen Stall, in dem diverses Federvieh nächtigte.

Aus dem Stall entwendeten sie je zwölf Enten und Hühner.

Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat bzw. zum Verbleib des Geflügels geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter 05051/47166-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell