FW-EN: Europahymne "Freude schöner Götterfunken" - Ostergruß der Feuerwehr Schwelm

Die Feuerwehr Schwelm möchte den Bürgerinnen und Bürgern einen besonderen Ostergruß in besonderen Zeiten zukommen lassen, in denen keine gemeinsamen Veranstaltungen an den Feiertagen möglich sind.

Angelehnt an eine Idee der Feuerwehr Düsseldorf spielte am Donnerstagabend als Gruß an alle Schwelmerinnen und Schwelmer nach dem Glockenläuten ein Trompeter der Big Band der Feuerwehr die Europahymne aus dem Korb der Drehleiter. Hierzu wurde die Drehleiter auf dem Märkischen Platz aufgebaut und in luftiger Höhe das Trompetensolo gespielt.

Ein von einer Drohne aus gedrehter Film dieser einmaligen Vorführung kann auf dem Facebook-Account der Feuerwehr Schwelm www.facebook.com/feuerwehrschwelm/ angesehen werden. Vielen Dank an Trompeter Achim Potthoff und Fotograf Uwe Fichthorn, der gemeinsam mit einem Kollegen die Aufnahmen gemacht und den Film geschnitten und zur Verfügung gestellt hat.

Die Feuerwehr Schwelm wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern sonnige und schöne Ostertage, verbunden mit der Bitte, sich an die geltenden Regeln zu halten und Zuhause zu bleiben.

