Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst - Rettung über die Drehleiter

Schwelm (ots)

Am Donnerstag (02.04.2020) um 15:32 wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Potthofstr. alarmiert. Dort wurde eine Person nach einem internistischen Notfall durch den Rettungsdienst versorgt.

Aufgrund der Enge im Treppenraum und der Schwere der Erkrankung entschieden sich die Einsatzkräfte für einen schnellen und schonenden Transport mit Hilfe der Drehleiter und der Krankentragenhalterung am Rettungskorb der Leiter. Der Patient wurde mit Hilfe der Leiter zur Straße transportiert, dort in den vor Ort wartenden Rettungswagen übernommen und unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes war die Potthoffstr. in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 7 Einsatzkräften, einem Notarzteinsatzfahrzeug einem Rettungswagen und der Drehleiter vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung.Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

