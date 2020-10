Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aggresiver Ladendieb, Unfälle, Brandstiftung, Wurfmine entsorgt, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Aggressiver Ladendieb in Einkaufszentrum

Am Freitagnachmittag wurde ein 20-jähriger des Ladendiebstahls überführt und griff anschließend den Ladendetektiv und einen Polizeibeamten an. Kurz nach 13:30 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Gemischtwarenladens in der Wilhelmstraße der Polizei, dass er einen Ladendieb überführt habe. Der Tatverdächtige verhielt sich bei der anschließenden Kontrolle in einem separaten Raum zunächst kooperativ. Als ihm jedoch vom Verantwortlichen ein längerfristiges Hausverbot ausgesprochen wurde, wurde dieser plötzlich aggressiv. Er nahm einen großen, etwa 2,5 Kilogramm schweren Karton und versuchte damit auf den 25-jährigen Ladendetektiv und den dabeistehenden Polizeibeamten einzuschlagen. Dies konnte vom Polizisten noch abgewehrt werden, sodass keiner verletzt wurde. Neben dem schon angekündigten Ladenverbot erhielt der heranwachsende Afghane von der Polizei noch einen vorübergehenden Platzverweis für das gesamte Einkaufszentrum und sieht sich nun neben der Diebstahlsanzeige auch einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen.

Reutlingen (RT): Reifen während der Fahrt gelöst und in Gegenverkehr geprallt

Zu einem Verkehrsunfall durch einen gelösten Reifen, kam es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr im Scheibengipfeltunnel in Reutlingen. Der 71-jährige Fahrzeuglenker war mit seinem Renault Captur im Scheibengipfeltunnel unterwegs, als sich plötzlich der linke Vorderreifen vom Fahrzeug löste und in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Hierbei traf der Reifen auf der Windschutzscheibe des im Gegenverkehr fahrenden BMW eines des 35-jährigen Fahrzeuglenkers mit seiner Beifahrerin, auf. Aufgrund des Vorfalles wurde die schwangere Beifahrerin im BMW vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Anhand der Spurenlage wird von einer nicht sachgemäßen Sicherung der Radschrauben ausgegangen. Der Scheibengipfeltunnel musste für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Der Pkw Renault musste durch eine verständigte Abschleppfirma abtransportiert werden.

Metzingen (RT): Fahrstreifenwechsel mit Kollision (Zeugenaufruf)

Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr, auf der B312, in Fahrtrichtung Stuttgart, im Bereich Maienwaldkurve. Der 62-jährige Fahrzeuglenker mit Beifahrerin des Porsche Carrera, sowie der 38-jährige Fahrzeuglenker des VW Golf, befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe, in gleicher Fahrtrichtung unterwegs, im zweispurigen Bereich für diese Fahrtrichtung. Kurz vor Ende der Ausbaustrecke kam es zwischen diesen beiden Fahrzeugen zur seitlichen Kollision. Anhand der Angaben der Beteiligten, sowie der Spurenlage vor Ort konnte der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 6000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang können beim Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123 9240 mitgeteilt werden.

Metzingen (RT): PKW kracht in mehrere Hauseingänge - Fahrerin schwer verletzt

Eine 40jährige PKW-Lenkerin verlor am Freitagabend in Metzingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wurde durch Kollisionen schwer verletzt. Gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer dem Polizei Notruf, dass sich in der Wilhelmstraße ein Fahrzeug überschlagen hätte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war die Fahrerin bereits durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug geborgen worden, Retter übernahmen die weitere Versorgung. Wie sich vor Ort herausstellte befuhr sie zuvor mit offenbar weit überhöhter Geschwindigkeit die Wilhelmstraße in Richtung Riederich. An einer Baustelle in einer Linkskurve, wo die Geschwindigkeit wegen der Fahrbahnverengung auf 30 km/h reduziert ist, kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schanzte der Mini zunächst über den erhöhten Bordstein und prallte in der Folge gegen die Treppe eines Hauseingangs. In der Drehung befindlich stieß der Kleinwagen auch gegen eine Hauswand und gegen einen weiteren Treppenaufgang. Daraufhin kippte der Mini aufs Dach und rutschte zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrerin war offenbar nicht angegurtet, wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Der PKW Mini musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt vermutlich über 40.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung bei der 40-Jährigen, weswegen im Krankenhaus auch eine Blutentnahme veranlasst wurde. Insgesamt waren mehrere Streifenwagen, Rettungskräfte des DRK, sowie 3 Fahrzeuge mit 15 Personen der Feuerwehr Metzingen im Einsatz. Die Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen übernommen.

Köngen (ES): Nach Vorfahrtsverletzung zwei Personen verletzt

Die 51-Jährige Volvo-Lenkerin befährt am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr die Wertstraße in Richtung Wilhelm-Mayer-Straße. An der Einmündung hält die 51-Jährige ihren Pkw Volvo an der dortigen STOP-Stelle an. Nach Einleitung des Abbiegevorganges nach links in die Wilhelm-Mayer-Straße übersieht die 51-Jährige den aus ihrer Sicht von links nach rechts querenden Pkw Ford einer 19-Jährigen. Durch die Kollision wird der Ford abgewiesen und prallt mit dem auf der Wilhelm-Mayer-Straße entgegenkommenden KIA einer 53-Jährigen zusammen. Die 51-Jährige Ford-Lenkerin und die 19-Jährige KIA-Lenkerin erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die 51-jährige Volvo-Lenkerin selbst blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 16000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.

Filderstadt (ES): Verlorenes Pkw-Rad löst Kettenreaktion mit einer verletzten Person aus

Die 20-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz befährt am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr die L1205 von Sielmingen in Richtung Wolfschlugen. In einer Linkskurve löst sich das hintere Rad. Dieses rollt direkt auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 22-jähriger Ford-Lenker konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein dahinterfahrender 68-jähriger Kradlenker konnte seine Triumph nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw Ford hinten auf. Der Kradlenker stürzte in den Grünstreifen, wurde jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Der Reifen prallte im Anschluss gegen einen weiteren Pkw Daimler-Benz, welcher von einer 55-jährigen gelenkt wurde und direkt hinter dem Zweirad fuhr. Die 55-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge -bis auf den Pkw Ford- mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die L1205 halbseitig gesperrt. Es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 17000 Euro. Nachdem unmittelbar vor Beginn der Fahrt der Pkw Daimler-Benz durch eine Werkstatt auf Winterreifen umgerüstet wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft ein technisches Gutachten an. Weitere Ermittlungen durch den Verkehrsdienst Esslingen dauern derzeit noch an.

Rottenburg-Hailfingen (TÜ): Schuppen in Brand gesetzt

Zwei junge Männer hielten sich am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr zwischen der Hadolfinger Straße und der Flößlestraße auf. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie diese an einem Schuppen zündelten. Kurz darauf fing das Holz des Schuppens an zu qualmen. Der Schuppen ist an zwei Wohnhäuser angebaut. Die zwei Täter flüchteten kurz darauf. Vor Eintreffen der Polizei wurde die leicht brennende Holzwand von Anwohnern gelöscht. Nur deshalb entstand ein geringer Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Tübingen (TÜ): Aufgefundene Wurfmine

Bei einer Hausentrümpelung wurden am Samstagnachmittag gegen 15:55 Uhr mehrere Marktstandgewichte in ein Pkw eingeladen. Auf der Fahrt nach Hause konnte an einem der angeblichen Gewichte ein Splint festgestellt werden. Der 49-jährige Fahrer hielt in der Dorfackerstraße auf einem Parkplatz an und legte den Gegenstand auf dem Parkplatz ab. Der Parkplatz wurde bis zum Eintreffen des verständigten Kampfmittelbeseitigungsdienstes bis 17:45 Uhr abgesperrt werden. Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde der Gegenstand als eine sogenannte Wurfmine aus dem Jahr 1918 identifiziert. Diese war aber ungefährlich und wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung des Hauses konnten keine weiteren Gegenstände aufgefunden werden.

Hechingen (ZAK): Rauchentwicklung durch defekte Heizung

Am 02.10.2020 gegen 23:15 Uhr wurde in Burladingen im Schlesierweg starker Rauch gemeldet, welcher aus einer Doppelhaushälfte austrat. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte lediglich feststellen, dass sich der Rauch auf Grund einer defekten Heizungsanlage entwickelte. Die betroffene Wohnung wurde belüftet und ist weiterhin bewohnbar. Sachschaden entstand nicht. Eine Person wurde vorsorglich mit Brustschmerzen ins ein Krankenhaus verbracht.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schlägerei vor Shisha Bar

Am 03.10.2020 gegen 02:00 Uhr wurde in Albstadt-Ebingen eine Schlägerei vor einer Shisha-Bar in der Schmiechastraße zwischen mehreren Beteiligten gemeldet. Da zunächst niemand angetroffen werden konnte wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet Hierbei wurden drei Beteiligte ermittelt. Diese gaben an, dass sie in einem Fahrzeug vor der Shisha-Bar saßen, als ein weißer Audi neben ihnen anhielt. Ein Mitfahrer dieses Audis stieg aus und schlug dem Fahrer des dort bereits stehenden Pkw mehrmals unvermittelt ins Gesicht. Hierbei wurde er leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Hinweise auf den Täter sind bekannt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt dauern an.

