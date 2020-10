Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Einbrüche

Reutlingen (ots)

In Stadtbibliothek eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Zweigstelle der Stadtbibliothek in Orschel-Hagen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite ins Innere des Gebäudes am Dresdner Platz. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie eine grün/blau/graue Geldkasse. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sich das eingeschlagene Fenster direkt an einem vorbeiführenden Verbindungsweg befindet, werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 zu melden. (ms)

Pfullingen (RT): Schwer verletzte Fußgängerin

Schwere Verletzungen hat sich eine 70-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Stuhlsteige zugezogen. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Stuhlsteige / L 382 abwärts in Richtung Pfullingen. Auf Höhe der Einmündung Ahlsteige, kurz vor einer Bushaltestelle, stand die 70-Jährige zunächst auf dem Gehweg. Als sie unvermittelt die Fahrbahn betrat und diese offenbar überqueren wollte, konnte der Kradlenker nicht mehr ausweichen und erfasste die Fußgängerin. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer und seine 55-jährige Sozia erlitten leichte Verletzungen. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L 382 bis ca. 18.30 Uhr gesperrt. (sm)

Eningen (RT): In Wanderheim eingebrochen

In das Wanderheim auf der Eninger Weide ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Glastür verschaffte sich der Einbrecher vermutlich gegen ein Uhr Zutritt ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Wechselgeld, das er samt einem Brotbackofen mitgehen ließ. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sb)

Meßstetten-Oberdigisheim (ZAK): In Fabrikgebäude eingebrochen

In ein leerstehendes Fabrikgebäude ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, zehn Uhr, schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe ein und durchsuchte nachfolgend die Räumlichkeiten. Da sich dort aber nichts von Wert befand, dürfte er bisherigen Erkenntnissen zufolge, ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt. (cw)

