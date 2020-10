POL-RT: Gegenverkehr übersehen; Motorradfahrer verunglückt

Polizeipräsidium Reutlingen

Plochingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Esslinger Straße / Karlstraße entstanden ist. Ein 28-Jähriger war gegen sieben Uhr mit seinem Hyundai auf der Esslinger Straße in Richtung Altbach unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Karlstraße abbiegen, obwohl er aufgrund eines von der Karlstraße nach rechts einbiegenden Lkw den weiteren Fahrbahnverlauf nicht einsehen konnte. Dadurch übersah er einen entgegenkommenden Mercedes Vito, dessen 35 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte. um rechtzeitig reagieren zu können. Beide Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich frontal aufeinander. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch die verunfallten Fahrzeuge war die Esslinger Straße in Richtung Altbach komplett blockiert, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt hat. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Mit Motorrad verunglückt

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, der bei einem Unfall am Mittwochmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, auf der Kreisstraße 6912 unverletzt blieb. Der 23-jährige Biker war mit seiner Suzuki von der Eckbergkreuzung kommend in Fahrtrichtung Dettenhausen unterwegs. Infolge eines Bremsfehlers kam er in einer langgezogenen Rechtskurve ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer zu Fall und kam nach wenigen Metern unversehrt zum Liegen. Sein Kraftrad rutschte jedoch weiter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Passat einer 37-jährigen Frau, die trotz eines Ausweichversuchs in den Grünstreifen eine Kollision nicht verhindern konnte. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte 4.000 Euro betragen, wobei am Motorrad von einem Totalschaden auszugehen ist. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Dettenhausen im Einsatz. Die K6912 musste bis zum Abschluss der Maßnahmen zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 8.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (ak)

