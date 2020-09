Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Diebe entwenden hochwertige Maschinen aus Firmenfahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Maschinen im Wert von 10.000 Euro haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände in Östringen entwendet.

Zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich die Langfinger Zutritt auf das umzäunte Firmengelände in der Justus-von-Liebig-Straße. Auf dem Grundstück schlugen sie an zwei Firmenfahrzeugen die Fensterscheiben ein und entnahmen daraus die aufgefundenen Maschinen. Der hierbei angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen die hierzu sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell