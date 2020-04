Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mutter schützt Sechsjährige auf Gehweg

Meisenheim (ots)

Die Mutter einer sechsjährigen Rollschuhfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag schützend vor einen PKW gestellt. Der 48-jährige Fahrer eines Sportwagens war entgegen der Einbahnstraße durch die Präses-Held-Straße gefahren. Der 60-jährige Tatverdächtige bemerkte, dass er nicht über den Parkplatz des Kindergartens weiterfahren konnte. Dort versperrte eine Baustelle am "Bahnübergang" den Weg. Er entschloss sich den dortigen Gehweg zu nutzen, auf welchem sich das Kind in Sicherheit wägte. Als die 44-jährige Frau vor ihm den Weg verwehrte, ließ der Mann den Motor aufheulen und fuhr bedrohlich auf sie zu. Die Anzeige wegen Nötigung wird nun von der Polizei bearbeitet. |pilek-AH

