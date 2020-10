Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Betrug durch angebliche Brandschutzbeauftragte; Schlägerei; Schafe gestohlen

Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Hirschlandstraße ist am Mittwochabend ins Visier eines Einbrechers geraten. Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters gelangte der Unbekannte zwischen 19 Uhr und 23.10 Uhr ins Innere und durchsuchte Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Im Anschluss versuchte der Einbrecher, die Terrassentür eines Nachbargebäudes aufzuhebeln. Da die Bewohner dies jedoch bemerkten, ergriff der Täter die Flucht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Alkoholisiert war ein 62-Jähriger, der am Mittwochabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben in einem Gartengrundstück gelandet ist. Der Mann befuhr gegen 21.35 Uhr mit seinem VW Tiguan die Steige aus Hülben kommend abwärts. Im Bereich der Verlängerung der Kühsteiggasse kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Hecke eines Gartengrundstücks und prallte anschließend gegen einen Pavillon. Glücklicherweise blieb der Fahrer hierbei unverletzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von etwa 0,4 Promille, weshalb der 62-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Der Tiguan, an dem Sachschaden von rund 12.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Gartengrundstück dürfte ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden sein. (sm)

Filderstadt (ES): Kollision mit Streifenwagen auf Einsatzfahrt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt und einem VW Touran, der sich am Mittwochabend in Bernhausen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Touran auf der Echterdinger Straße / L1208A aus Richtung Ortsmitte Bernhausen kommend in Fahrtrichtung Echterdingen. An der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße wollte er bei grün zeigender Ampel geradeaus weiterfahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine Polizeistreife mit ihrer Mercedes E-Klasse unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Gottlieb-Daimler-Straße geradeaus in Richtung Nordwestumfahrung. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer und seine beiden 15 und 18 Jahre alten Mitfahrerinnen zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Polizeibeamten verletzten sich ebenfalls leicht, einer davon begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Touran musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen des Unfalles, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (sm)

Nürtingen (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Pkw auf der B 313 sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, auf die B 313 ausgerückt. Ein 48-jähriger Mercedesfahrer war von Wendlingen in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs, als sein Wagen offenbar infolge eines technischen Defekts im Motorraum Feuer fing. Nachdem andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht hatten, hielt dieser sofort auf dem Standstreifen an und alarmierte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort kam und den zwischenzeitlich im Vollbrand stehenden Pkw löschte. Während der Maßnahmen musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Der Wagen wurde abgeschleppt. (ak)

Filderstadt (ES): Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 27 im Bereich der Abfahrt zur B 312 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 19-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem blauen Mercedes C-Klasse Kombi auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte an der Abfahrt zur B 312 von der B 27 abfahren. Dabei soll er plötzlich von der rechten der beiden Abbiegespuren auf die linke Spur gewechselt sein, wobei es zur Kollision mit dem silbernen VW-Touran einer 55-Jährigen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer jeweils unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Filderstadt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Schülerin verletzt

Eine siebenjährige Grundschülerin ist am Donnerstagmorgen in der Sulzgrieser Straße von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Das Mädchen war gegen 7.40 Uhr in Begleitung von Mitschülern auf dem Gehweg der Sulzgrieser Straße in Richtung Grundschule unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 75 wollte sie die Fahrbahn überqueren und betrat dabei unvermittelt zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen und ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn. Eine stadteinwärts fahrende, 62-jährige VW Käfer-Fahrerin hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass das Kind von der rechten Fahrzeugseite erfasst und zu Boden geworfen wurde. Ein Rettungswagen brachte die Siebenjährige nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Angebliche Brandschutzbeauftragte unterwegs

Mindestens drei Ladenbesitzer und Geschäftsinhaber sind am Mittwochmittag in der Friedrichstraße von Unbekannten betrogen worden, die sich als angebliche Mitarbeiter einer Brandschutzfirma ausgegeben haben. Die beiden Männer, die mit auffälligen, roten Jacken mit der Aufschrift Brandschutz bekleidet waren, gaben vor, mit der Überprüfung der Feuerlöscher beauftragt worden zu sein und diese ggf. auszutauschen. Diese Überprüfungen erfolgten den derzeitigen Ermittlungen zufolge völlig unzureichend und war in wenigen Minuten erledigt. Ersatz für die Feuerlöscher, die sie austauschen wollten, hatte sie nicht dabei. Die Gebühren für ihre Tätigkeit kassierten sie in bar, wodurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der erste der beiden wird als etwa 30 Jahre alt, zirka 180 bis 185 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte dunkle, lichte Haare und trug eine Schildmütze. Zudem hatte er am Hals ein auffälliges Tattoo mit einem Schriftzug. Sein Komplize soll etwas kleiner gewesen sein, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Auf zirka 4.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung Remmingsheimer Straße / Neckarhalde entstanden ist. Kurz vor 14 Uhr befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Hyundai die Remmingsheimer Straße in Richtung Rottenburg. Hierbei missachtete sie im Einmündungsbereich die Vorfahrt einer 50-jährigen Opel-Fahrerin, welche auf der Neckarhalde in Richtung Freibad fuhr und krachte frontal in deren Opel. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (sb)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Autohaus

Ein Autohaus in der Hechinger Straße ist am Mittwochabend von Einbrechern aufgesucht worden. Gegen 22 Uhr gelang es den Unbekannten, ein Rolltor gewaltsam zu überwinden und sich so Zutritt zum Firmengelände zu verschaffen. Ob die Unbekannten etwas mitgehen ließen, steht noch nicht fest. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber führte nicht zum Ergreifen der Täter. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Rottenburg (TÜ): Bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern ist es in der Nacht zum Donnerstag im Bereich des Eugen-Bolz-Platzes gekommen. Nachdem sie sich ersten Erkenntnissen zufolge kurze Zeit vorher bereits in einem Imbiss gestritten hatten, trafen die 35, 32 und 26 Jahre alten Männer gegen 1.30 Uhr wieder aufeinander und griffen sich körperlich an. Hierbei sollen der 35-Jährige und der 26-Jährige gemeinsam auf den 32-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser wurde durch die Schläge verletzt, verweigerte jedoch zunächst eine Behandlung durch den Rettungsdienst und entschied erst später, sich ins Krankenhaus bringen zu lassen. Die anderen beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle verbracht, wogegen der 35-Jährige Widerstand leistete und um sich schlug. Die eingesetzten Polizeibeamten, die ihn überwältigen mussten und dem Mann Handschließen anlegten, wurden nicht verletzt. Weil er sich bereits bei der Schlägerei eine Verletzung zugezogen hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg dauern an. (sm)

Rottenburg (TÜ): Verletzter Pedelecfahrer

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Eberhard- / Schuhstraße erlitten. Kurz vor 22 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Opel Vectra in der Eberhardstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Schuhstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen mit seinem Pedelec und kollidierte mit diesem. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der Sachschaden am Pedelec kann derzeit noch nicht beziffert werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Schafe gestohlen (Zeugenaufruf)

Mindestens drei Schafe im Wert von mehreren hundert Euro sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Gatter im Gewann Naßwasen gestohlen worden. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr schalteten die Diebe das Weidezaungerät ab, öffneten das Gatter und ließen die Tiere mitgehen. Der Diebstahl fiel erst auf, als einer Passantin mehrere freilaufende Schafe in diesem Bereich auffielen. Diese verständigte den Besitzer, der die Tiere wieder einfing und dabei den Verlust feststellte. Da zum Abtransport der Schafe mindestens ein Pkw-Anhänger oder ein größeres Fahrzeug notwendig war, bittet das Polizeirevier Hechingen um Hinweise von Zeugen die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07476/9433-0. (cw)

Bisingen (ZAK): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Geisenbachstraße / Heidelbergstraße ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Geisenbachstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Heidelbergstraße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Einmündungsbereich ein, wodurch es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 48-Jährigen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

