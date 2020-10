Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Pkw-Aufbruch; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten/Zeugenaufruf; Handysünder ertappt

Reutlingen (ots)

Bargeld gestohlen

Eine Gaststätte in der Burgstraße ist am Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen zwei Uhr und 16 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort machte er sich ebenso gewaltsam an Spielautomaten zu schaffen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich der Kriminelle anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Sprinter aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 15.15 Uhr, einen geparkten Mercedes Sprinter aufgebrochen. Der Täter schlug an dem auf einem Parkplatz in der Bantlinstraße stehenden Fahrzeug die Scheibe der Fahrertür ein und durchwühlte den Innenraum. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Münsingen (RT): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Nach einem noch unbekannten Lenker eines silber-grauen oder schwarzen Pkw mit Reutlinger Kreiszulassung fahndet das Polizeirevier Münsingen. Der gesuchte Wagen war am Donnerstagabend bereits gegen 20 Uhr auf der B 465 kurz vor Seeburg in Richtung Münsingen durch dichtes Auffahren und Drängeln aufgefallen. In der S-Kurve kurz nach der Abfahrt Trailfingen überholte der Unbekannte zwei vorausfahrende Fahrzeuge, obwohl er den Streckenverlauf nicht einsehen konnte. Als er sich auf Höhe des zuvorderst fahrenden Audi befand, kam ihm im Kurvenverlauf ein Seat entgegen. Dessen 41-jährige Fahrerin konnte nur durch eine Notbremsung bis fast zum Stillstand eine Frontalkollision vermeiden. Auch der 39 Jahre alte Fahrer des Audi musste nahezu zum Stillstand abbremsen, um dem Unbekannten ein Einfädeln auf die rechte Spur zu ermöglichen. Eine hinter dem Audi fahrende 30-jährige Ford-Lenkerin reagierte zu spät und prallte ins Heck des Vorausfahrenden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ohne sich um die Folgen seines rücksichtslosen und gefährlichen Überholmanövers zu kümmern, flüchte der dunkle Pkw in Richtung Münsingen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/9364-0 entgegen. (cw)

Nürtingen (ES): Unfall beim Wenden

Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Wendemanövers am Donnerstagnachmittag in Nürtingen. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit einem Ford Fiesta die Metzinger Straße in Richtung Steinengrabenstraße. An der Einmündung der Straße Zementwerk wollte sie wenden und fuhr deshalb ein Stück in die Einmündung hinein, um anschließend wieder auf die Metzinger Straße zu wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit dem Hyundai einer 64-Jährigen, die ursprünglich hinter der Ford-Lenkerin unterwegs gewesen war. Beim Zusammenstoß zogen sich die 56-Jährige und die 36 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai leichte Verletzungen zu. (mr)

Neuffen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in Neuffen ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr verlor der Fahrer eines BMW an der Kreuzung Erlenstraße / Nürtinger Straße die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Nachdem der Unfallverursacher von zwei Personen angesprochen worden war, fuhr er davon. Die Ermittlungen der Polizeibeamten führten rasch auf die Spur eines 18-Jährigen, der den BMW zum Unfallzeitpunkt gelenkt haben soll. Da sich bei dem Heranwachsenden der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung ergab, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wie sich außerdem herausstellte, ist der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen dürften sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zeugen des Unfalls, insbesondere eine noch unbekannte Seniorin, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Mercedes aufgehalten hat, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Tür gestreift und gestürzt

Nach dem Streifen einer geöffneten Fahrzeugtür ist eine 44-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag zu Fall gekommen und verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr wollte die 43 Jahre alte Lenkerin eines Audi Q7 in der Mörikestraße aussteigen und öffnete dazu die Autotür. Die von hinten heranfahrende Radlerin touchierte die Tür, kam ins Schlingern und stürzte auf den Asphalt. Sie wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 1.700 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit Handy am Steuer unterwegs

Viel zu tun hatten Beamte des Polizeireviers Tübingen bei einer stationären Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag an der B 27 auf Höhe der Waldhörnlestraße. Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr ertappten sie insgesamt 23 Fahrer, die mit Handy am Steuer unterwegs waren. Die Betroffenen sehen nun einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg entgegen. (mr)

Mössingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 26-Jähriger am Donnerstagabend an der Einmündung Heerweg / L 385 verursacht hat. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem VW Touran auf dem Heerweg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Nehren einbiegen. Obwohl von links eine 19-Jährige mit ihrem Hyundai auf der vorfahrtsberechtigen Landesstraße herankam, fuhr der 26-Jährige in den Einmündungsbereich ein. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings fiel der entstandene Sachschaden mit geschätzten 10.000 Euro beträchtlich aus. Der Hyundai, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Balingen (ZAK): Bei Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein 51-jähriger Leichtkraftrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Eine 21 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Polo gegen 18.50 Uhr auf der Spitalstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Ebertstraße nach links in diese abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 51-Jährigen auf seiner Vespa. Der Mann kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Polo und stürzte auf die Fahrbahn. Nach einer Erstversorgung am Unfallort musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Sein Zweirad wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 10.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Auf Parker aufgefahren

Beträchtlicher Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 19.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Lautlinger Straße entstanden. Gegen 14.30 Uhr kam ein 28-Jähriger eigenen Angaben zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache mit einem BMW X1 nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen rund fünf Meter nach vorne geschoben wurde. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der 28-Jährige, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. (mr)

Albstadt (ZAK): Feuer gelegt und eingebrochen

In eine Tankstelle in der Goethestraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr auf dem Tankstellengelände aufgehalten haben. Dort setzte er zunächst einen Altpapiercontainer in Brand, den er jedoch anschließend mit vorgefunden Feuerlöschern wieder löschte. Nachfolgend verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Tankstellengebäude und durchsuchte den Verkaufsraum. Soweit bislang bekannt ist, dürfte ihm dabei ein kleinerer Wechselgeldbetrag in die Hände gefallen sein, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Tailfingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell